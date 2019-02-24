Сертификат за утилизацию коммерческого транспорта увеличен до 750 тыс. тенге

Астана. 18 февраля. Kazakhstan Today - Сертификат за утилизацию коммерческого транспорта в Казахстане увеличен до 750 тыс. тенге, передает Kazakhstan Today.

Министерство энергетики согласовало увеличение размера скидочного сертификата при сдаче на утилизацию грузового и пассажирского транспорта. С 20 февраля 2019 года при сдаче вышедшего из эксплуатации транспортного средства (ВЭТС) владелец получает сертификат размером 550 и 750 тыс. тенге, в зависимости от категории ВЭТС. Ранее размер сертификата за них составлял 450 тыс. и 650 тыс. тенге", - сообщила пресс-служба Оператора РОП.

По информации ведомства, размер скидочного сертификата за сдачу старого легкового автомобиля на утилизацию остается прежним - 315 тыс. тенге.

Также в пресс-службе проинформировали об утвержденном размере квоты на прием ВЭТС в 2019 году.

Пунктами сбора оператора РОП в этом году может быть принято по программе скидочных сертификатов 25 тыс. единиц легкового и коммерческого транспорта и еще 25 тыс. легковых автомобилей в рамках программы по выкупу старых автомобилей", - уточнили в пресс-службе.

Вместе с тем оператор РОП отметил, что изменения не коснулись условий Программы утилизации по скидочным сертификатам. На утилизацию принимаются старые легковые автомобили категории М1 (полной комплектации), а также пассажирский и грузовой транспорт. Взамен сданного ВЭТС автовладелец получает скидочный сертификат на покупку нового экологически чистого транспортного средства казахстанского производства.

Программа также позволяет суммировать два сертификата при покупке одного транспортного средства и перерегистрировать сертификат на другое лицо, но не более двух раз.

Программа по утилизации ВЭТС по скидочным сертификатам действует в Казахстане с 26 июня 2017 года, за это время казахстанцы обменяли 20 939 транспортных средств на сертификаты. Также в рамках другой программы, предусматривающей выкуп старых автомобилей, было принято 67 052 легковых автомобиля и выплачена компенсация населению в размере 10 млрд 48 млн тенге. Итого пунктами сбора оператора РОП за период действия двух программ было принято на дальнейшую утилизацию около 88 тыс. ВЭТС", - заключили в пресс-службе.

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