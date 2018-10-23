Сформирован план по развитию 130 совместных кооперационных проектов в рамках ЕАЭС

Астана. 23 октября. Kazakhstan Today - 22 октября 2018 года первый заместитель премьер-министра РК Аскар Мамин принял участие и выступил на пленарном заседании международного форума "Евразийская неделя": "Реальный сектор экономики ЕАЭС: наращивание потенциала в условиях интеграции" в Ереване, передает Kazakhstan Today.

С приветственным словом к участникам Форума обратился премьер-министр Армении Николо Пашинян. Он подчеркнул значимость форума "Евразийская неделя" и выразил надежду на эффективные действенные дискуссии, что будет способствовать укреплению сотрудничества в рамках ЕАЭС.

Первый заместитель премьер-министра РК А. Мамин в своем выступлении подчеркнул, что перед государствами-членами ЕАЭС стоит серьезная задача - ослабление последствий предстоящего цикличного замедления мировой экономики.

В то же время, отметил А. Мамин, благодаря согласованной политике стран ЕАЭС, существуют механизмы, позволяющие противостоять негативным трендам.

"Реализация направлений по развитию общего экономического пространства, созданию беспрепятственного доступа на рынки стран ЕАЭС позволили создать условия для наращивания объемов торговли между странами вне зависимости от внешних факторов. В рейтинге "Doing Business 2018" ЕАЭС занимает 35-е место из 190 - рост на 5 позиций, по сравнению с 2017 годом", - отметил А. Мамин.

Объем взаимного товарооборота ЕАЭС за январь - июль 2018 года составил $34,1 млрд, увеличившись на 13,8% к аналогичному периоду прошлого года. Объем внешней торговли членов ЕАЭС за январь - июль 2018 года составил $419,6 млрд, увеличившись на 22,7% к аналогичному периоду 2017 года.

Для улучшения условий ведения бизнеса на внутреннем рынке ЕАЭС ликвидировано 15 барьеров в различных отраслях, что позволило бизнесменам избежать значительных финансовых издержек.

Аскар Мамин подчеркнул, что для обеспечения устойчивых темпов экономического роста в рамках ЕАЭС необходимо вести согласованную экономическую политику, направленную на укрепление конкурентоспособности производственного сектора. Одним из главных направлений этой работы должно стать формирование общих производственных процессов, направленных на интеграцию конкурентных преимуществ всех членов ЕАЭ и снижение себестоимости на протяжении всей цепи добавленной стоимости.

"Сформирован план по развитию 130 совместных кооперационных проектов по таким направлениям, как космос, медицина, добыча природных ресурсов, экология, сельское хозяйство", - сказал А. Мамин.

Первый заместитель премьер-министра РК также отметил, что основным вопросом дальнейшего развития производственного потенциала является цифровизация. Он подчеркнул, что "существует высокая потребность гармонизации цифровизации между странами ЕАЭС, в том числе в связи с высокой чувствительностью процесса к отставаниям по отдельным отраслям, либо регионам".

Первый вице-премьер РК выразил уверенность, что форум "Евразийская неделя" станет важным инструментом развития экономики, инвестиционного и экспортного потенциала стран ЕАЭС, дальнейшего углубления интеграционных бизнес-процессов.

В работе Форума приняли участие около 2000 участников и более 150 спикеров, в числе которых первый заместитель председателя правительства РФ Антон Силуанов, заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко, вице-премьер Кыргызской Республики Жениш Разаков, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, министры правительств, руководители госкорпораций и представители бизнеса государств-членов ЕАЭС.

В рамках поездки в Ереван Аскар Мамин также принял участие в презентации "Современная парадигма развития в рамках ЕАЭС", ознакомился с работой выставки товаров обрабатывающей отрасли стран участниц ЕАЭС, а также принял участие в заседании Совета Евразийской экономической комиссии, сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

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