Астана. 6 апреля. Kazakhstan Today - "Шеврон" может стать инвестором в строительство четвертого НПЗ в Казахстане. Об этом сегодня на брифинге сообщил вице-министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент агентства.

Как отметил вице-министр, у компании "Шеврон" есть обязательства по рефинансированию в экономику Казахстана части прибыли, получаемой с проекта "Тенгизшевройл".

"Соответствующее соглашение мы в январе подписали в рамках визита главы государства в США. Теперь мы совместно с Министерством по инвестициям и развитию должны представить те проекты, которые вызовут коммерческий интерес у компании "Шеврон" для финансирования в Казахстан", - сказал Мирзагалиев.

Вместе с тем он уточнил, что вопрос реинвестирования средств с "Шевроном" будет еще осуждаться.

"Что касается четвертого НПЗ, мы не исключаем, что те обязательства "Шеврона" могут быть профинансированы и в этот проект тоже. Но по НПЗ мы сможем более точно говорить к концу года. Потому что сейчас мы только находимся на этапе изучения проекта. Нам необходимо сделать пред-ТЭО, в котором мы должны ответить на несколько основных вопроса. Первое, мы должны понять, какой мощности завод должен быть. Второе, где будет завод размещен: то ли вблизи основных рынков сырья в Западном Казахстане, то ли вблизи основных рынков потребления, то есть в южных регионах. И, соответственно, третий вопрос - это рынки потребления. То ли мы будем закрывать внутренний рынок, то ли планировать экспорт нефтепродуктов", - пояснил вице-министр.

Он также уточнил, что по планам "в конце III - начале IV квартала "КазМунайГаз" должен соответствующую работу со своими подрядчиками по этому предТЭО завершить". "Потом мы сможем более детально говорить с потенциальными инвесторами", - заключил он.

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