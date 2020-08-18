Сигареты в Казахстане подорожали на 12%

Нур-Султан. 17 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане табачные изделия за год подорожали на 12%, до 484 тенге за пачку в среднем по республике, передает Kazakhstan Today.

На внутреннем рынке цены на сигареты в розничных точках продаж в июле 2020 года составили 483,5 тенге за пачку - на 11,7% больше, чем годом ранее.

Дороже всего пачка сигарет обходилась жителям Актобе: 525 тенге - на 16,9% больше, чем год назад; дешевле всего - алматинцам: 458 тенге, годовое удорожание составило 4,1%.

За январь - июнь 2020 года в стране произвели 7,2 млрд сигарет, сигар, папирос и прочих табачных изделий - на 5,5% больше, чем годом ранее. В денежном выражении табачных изделий было выпущено на сумму 84,7 млрд тенге, сообщает портал Energyprom.kz

В целом за январь - декабрь 2019 года произвели 17,4 млрд сигарет и прочих изделий из табака, при этом годовое сокращение составляло 4,1%.

Казахстанские компании обеспечили спрос (экспорт плюс реализация на внутреннем рынке) на сигареты и папиросы на 74,3% по итогам пяти месяцев текущего года, против всего 32,6% в аналогичном периоде годом ранее. На долю импорта пришлось 25,7%. Объём импорта за год сократился в 5,4 раза.

На долю экспорта пришлось 15,1% ресурсов, или 1,1 млрд сигарет и прочих табачных изделий - на 36,8% меньше, чем год назад.

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