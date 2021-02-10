Система аукционов позволила значительно снизить цены на возобновляемые источники энергии

Нур-Султан. 9 февраля. Kazakhstan Today - Как рассказал в ходе заседания правительства министр энергетики Нурлан Ногаев, для проектов ВИЭ в 2018-2020 годах были проведены аукционные международные торги в электронном формате суммарной мощностью 1,5 ГВт, передает Kazakhstan Today.





За 3 года было успешно проведено 25 аукционов. В торгах приняли участие 172 компании из 12 стран, таких как Казахстан, Китай, Россия, Турция, Германия, Франция, Болгария, Италия, Объединенные Арабские Эмираты, Нидерланды, Малайзия, Испания.





Система аукционов позволила добиться значительного снижения цен на "зеленую" энергетику. Максимальное снижение тарифов по отдельным проектам составило для солнечных электростанций - 64%, ветряных электростанций - 30% и гидроэлектростанций - 19%.





По итогам аукционных торгов 58 компаний подписали контракты с единым закупщиком электроэнергии ВИЭ (РФЦ) на 15 лет на суммарную мощность 1219 МВт. С момента функционирования Расчетно-финансового центра в сектор возобновляемой энергетики привлечено порядка 626 млрд тенге и с построенныех объектов выплатят порядка 81 млрд тенге в виде налогов.





Министр отметил, что за последние годы была проведена работа по привлечению инвестиций в сектор путем подписания ряда соглашений и меморандумов с международными финансовыми институтами и организациями на сумму порядка 240 млрд тенге (или 613 млн долларов США).





В секторе "зеленой" энергии сейчас работают инвесторы из 10 стран мира, а также крупные финансовые организации, такие как ЕБРР, АБР, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, БРК. Также в качестве инвесторов пришли крупные нефтяные компании, такие как Эни, Тоталь-Ирен, которые уже реализовали проекты в Казахстане и имеют планы по дальнейшему развитию проектов ВИЭ.

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