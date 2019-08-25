Система возврата налогов "Tax free" заработает в Казахстане этой осенью

Нур-Султан. 24 августа. Kazakhstan Today - Министерство культуры и спорта Казахстана сообщило о запуске в стране системы "Tax free", передает Kazakhstan Today.

Иностранные туристы прибывшие в Алматы, теперь смогут воспользоваться системой "Tax free". В результате переговоров с компанией "Global blue" был проработан пилотный проект по внедрению этого механизма в Казахстане. 15 августа текущего года пилотный проект вступил в юридическую силу. Система возврата налогов стартует уже осенью этого года в торговом центре "Есентай Молл", где иностранные туристы смогут совершить покупку с возвратом налогов", - сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее внедрение системы "Tax free" предлагалось с 2022 года, согласно госпрограмме развития туристской отрасли до 2025 года. Однако при содействии Проектного офиса, созданного при АО "НК "Kazakh Tourism" Министерства культуры и спорта РК, старт данного проекта удалось ускорить.

В целом за счет системы "Tax free" планируется увеличение дополнительного турпотока в городе Алматы до 25 тысяч иностранных туристов в течение года, готовых потратить от 1 до 10 тысячи долларов за одну покупку. Вместе с тем туристы приобретут не только брендовые вещи, но и билеты в Казахстан, где соответственно будут платить за проживание в гостиницах, питание и другие сервисы, связанные с туризмом (посещение Медео, Чимбулак, и так далее)", - уточнили в ведомстве.

После успешной аппробации пилотного проекта планируется внедрение системы возврата налогов "Tax free" на территории всего Казахстана. Благодаря этим мерам Казахстан станет более привлекательным в плане шопинг-туризма. Например, туры, организуемые иностранными турагентствами, не включают в свои маршруты страны, где нет полноценного шопинга с системой возврата налогов.

Cистема возврата суммы налогов действует во всех развитых туристских дестинациях. Как показывает статистика, после внедрения "Tax free" во многих странах не только увеличился торговый оборот, но также увеличился поток туристов. За счет этой меры планируется дополнительное привлечение в Казахстан порядка 300 тыс. иностранных туристов в год.

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