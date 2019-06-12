Сколько денег можно взять с собой в отпуск за рубеж

Нур-Султан. 11 июня. Kazakhstan Today - Специалисты рассказали, сколько наличных средств разрешено брать с собой при выезде за рубеж, передает Kazakhstan Today.

Начался сезон отпусков, а с ним и дальние поездки. При этом многие казахстанцы, выезжающие за границу, не знают, как правильно перевозить валюту. Зачастую они принимают решение взять с собой сразу большую сумму наличных денег, не подозревая, что на таможне могут возникнуть проблемы.

Иногда выезжающие за рубеж имеют при себе не доллары и евро, а иностранную валюту того государства, которое намерены посетить. Однако и тут далеко не все знают, что, если сумма валюты достигает определенных значений, ее необходимо декларировать. Прятать купюры в разные потайные места - сумки, брюки, носки, косметичку ни в коем случае нельзя. Это не спасет от крупного штрафа, предусмотренного за нелегальный провоз денег. Таких хитрецов таможенники вычисляют очень быстро", - рассказали в пресс-службе департамента государственных доходов по Мангистауской области.

В ведомстве сообщили, что ввоз и вывоз наличной иностранной и национальной валюты, документарных ценных бумаг и платежных документов осуществляется резидентами и нерезидентами без ограничений, при соблюдении требований таможенного законодательства стран ЕАЭС и Республики Казахстан.

Физические лица вправе без таможенного декларирования ввозить или вывозить наличную иностранную и национальную валюту (за исключением монет из драгоценных металлов) и дорожные чеки в общей сумме, равной или не превышающей в эквиваленте $10 тыс.

Сумма, превышающая в эквиваленте $10 тыс., подлежит обязательному таможенному декларированию, за исключением случаев ввоза или вывоза, осуществляемого с территории или на территорию, которая является составной частью таможенной территории стран ЕАЭС. Таможенное декларирование осуществляется посредством подачи таможенной декларации в письменной форме на всю сумму, с указанием сведений о происхождении и предназначении перемещаемых наличных денег и дорожных чеков", - подчеркнули в департаменте.

Необходимо запомнить следующие правила провоза через границу наличных денег:

1. Если вы едете в страны ЕАЭС, то никаких ограничений по ввозу и вывозу иностранной валюты не будет. Вы пройдете только пограничный контроль.

2. Если вы направляетесь в другие страны через границу любой из пяти стран ЕАЭС - Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, то, согласно Договору о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза, при единовременном ввозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте $10 тыс., указанные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму ввозимых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков.

3. Преимуществом международных платежных карточек является отсутствие необходимости их декларирования при наличии на карточке любой суммы.

4. В разных странах существуют свои правила ввоза валюты, с которыми необходимо ознакомиться заблаговременно, для исключения проблем с законодательством иностранного государства.

За несоблюдение установленного порядка перемещения наличных денежных средств физическими лицами предусмотрена административная ответственность по статье КоАП РК "Недекларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров, наличных денежных средств, денежных инструментов, недостоверное заявление сведений в таможенных документах" и уголовная ответственность по статье УК РК "Экономическая контрабанда".

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