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Смаилов: БРК должен сосредоточиться на финансировании создания новых производств

21.02.2022, 10:21 24756
Смаилов: БРК должен сосредоточиться на финансировании создания новых производств
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 21 ФЕВРАЛЯ - В рамках исполнения поручений главы государства премьер-министр Алихан Смаилов провел совещание по вопросам реформирования деятельности АО "Банк развития Казахстана", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В рамках реформирования планируется, что БРК будет больше ориентирован на финансирование масштабных и капиталоемких инвестиционных проектов с длительными сроками окупаемости, имеющих стратегическую и экономическую значимость для страны, а также индустриальных производств, сообщает пресс-служба правительства РК. 
 

БРК должен сосредоточиться на финансировании создания новых производств. Необходимо продолжить работу по повышению прозрачности деятельности, оптимизации и цифровизации бизнес-процессов и расширению доступа к услугам Банка", - отметил Смаилов.

 

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Снят запрет на вывоз с территории Казахстана картофеля и моркови

22.02.2022, 13:45 586
НУР-СУЛТАН. 22 ФЕВРАЛЯ - С 22 февраля 2022 года снят запрет на вывоз с территории Республики Казахстана картофеля и моркови. Принят приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 18 февраля 2022 года №43 "О внесении изменений в приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 13 декабря 2021 года № 376 "О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с территории Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В соответствии с данным приказом установлена квота на вывоз картофеля.
 
Напомним, по итогам заседания межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях, состоявшегося 28 января 2022 года, принято решение об отмене действующего запрета на вывоз картофеля и моркови с территории Республики Казахстан. При этом одновременно введены количественные ограничения на вывоз картофеля (код ТН ВЭД 070190) в размере 144,5 тысяч тонн и картофеля семенного (код ТН ВЭД 0701100000) в размере 57,5 тыс. тонн сроком до 1 мая текущего года, сообщили в Комитете государственных доходов Минфина РК.
 

Минфин: расхождения таможенной статистики между РК и Китаем составляют $5,7 млрд

22.02.2022, 12:15 2751
Минфин: расхождения таможенной статистики между РК и Китаем составляют $5,7 млрд
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 22 ФЕВРАЛЯ – Расхождения таможенной статистики между Республикой Казахстан и Китаем составляют $5,7 млрд, сообщает пресс-служба премьер-министра, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Министр финансов Ерулан Жамаубаев на заседании правительства озвучил проблемы, решение которых позволит улучшить процессы администрирования.
 
Первое - недостоверное декларирование и занижение стоимости при импорте товаров. Расхождения данных таможенной статистики между Казахстаном и Китаем, со слов министра, составляют $5,7 млрд. 
 
Он отметил, что основными причинами расхождений статистики Казахстана с Китаем являются: 
 
  • методологические особенности формирования статистики; 
  • часть транзита китайских товаров через РК в статистике КНР отражается как экспорт в РК. Это подтверждается положительными расхождениями отдельных стран ЕАЭС; 
  • заинтересованность китайских товаропроизводителей в завышении экспортной цены для получения субсидий и возврата НДС; 
  • недостоверное декларирование и занижение таможенной стоимости казахстанскими импортерами; 
  • почтовые перевозки и товары, реализуемые через МЦПС "Хоргос", не учитываются в нашей статистике. 
 
В данном случае вышеуказанное расхождение в $5,7 млрд имеет следующую структуру: 
 
  •  $0,3 млрд связано с методологическими аспектами; 
  •  $2,6 млрд связано с транзитом товаров КНР через РК; 
  •  $2,8 млрд – недостоверное декларирование. 
 
Основные товарные группы: одежда, обувь, игрушки. 
 
В целом при недостоверном декларировании на вышеуказанные $2,8 млрд предполагаемые потери республиканского бюджета оцениваются в 150 млрд тенге, отметили в пресс-службе правительства.
 
Второе - в связи с усилением администрирования на границе с КНР наблюдается переток импорта товаров из Китая в Кыргызстан. 
 
По словам главы Минфина, с начала текущего года зафиксирован рост китайского импорта в Кыргызстан в пять раз, рост импорта из Кыргызстана в Казахстан - в 2,5 раза.
 
Кроме того, отметил спикер,сейчас на границе с КНР ожидают смягчения администрирования около 900 автотранспортных средств, а на складах временного хранения – 1200. С начала года поступления таможенных платежей и налогов по приграничным постам снижены на 23%, а объем – на 26%. 
 
Третье - "Фирмы-однодневки", число которых по итогам 2021 года составляет более 20% от общего числа импортеров из КНР. 
 
Четвертое - выписка фиктивных электронных счетов-фактур на этапах последующей реализации. 
 
Выявлены более 8 тыс. компаний с суммой оборота более 6 трлн тенге. Принимаются оперативные меры. 
 
В своем выступлении Жамаубаев также отметил, что с этого года полностью завершена централизация таможенных функций в части контроля и выпуска деклараций на товары.
 

При комитете госдоходов созданы "Центр электронного декларирования" и "Ситуационный центр". Это позволило осуществлять мониторинг оперативной обстановки в пунктах пропуска с подключением всех технических средств и принятием централизованных решений по мерам контроля. С начала работы данных центров выявлено более 28 тысяч нарушений, дополнительно взыскано в бюджет 23 млрд тенге", - рассказал он. 

 
Вместе с тем актуализированы стоимостные индикаторы по более чем 5 тыс. товарным позициям, в том числе 767 унифицированы на уровне ЕАЭС. Работа по расширению данного перечня продолжается. 
 
Оператором со стороны государства по ввозу товаров народного потребления из Китая определен KTZ Express. Также эта компания будет организатором перевозок товаров внутри пункта пропуска "Нур Жолы". Данная схема движения на пункте пропуска определена.
 

Он послужит своего рода бенчмарком для других импортеров. При этом сохранится здоровая конкуренция и исключается монополизация рынка. В целях обеспечения равных условий и достоверного декларирования на постоянной основе проводится информационно-разъяснительная работа и встречи с участниками внешнеэкономической деятельности. Завершаются проверки в отношении уполномоченных экономических операторов и других крупных импортеров из КНР. По завершении будут приняты соответствующие меры", - пояснил министр финансов. 

 
Кроме того, спикер рассказал, что в целях защиты экономической безопасности проводятся выборочные налоговые проверки посредством системы управления рисками в отношении субъектов, осуществляющих перевозки товаров из Кыргызской Республики.
 
По результатам проверок нарушения подтверждаются более чем в 90% случаев. С этого года проверено 538 автотранспортных средств, из которых по 506 выявлен незаявленный китайский товар. 
 

На недавней встрече с коллегами из Кыргызстана и России в городе Алматы достигнута договоренность вести контроль путем обмена электронными счетами-фактурами и сопроводительными накладными на товары. Таким образом, возникшие в начале текущего года на границе с КНР проблемы планомерно решаются", - отметил министр. 

 
Что касается цифровизации таможенного администрирования, прежде всего продолжается работа по совершенствованию информационных систем АСТАНА-1 и Е-окно.
 

Сегодня 100% таможенных деклараций представляются дистанционно. Выпущено свыше 4 млн таможенных деклараций, из которых 82% – автоматически за одну минуту. Время выдачи документов сокращено в два раза. Теперь при таможенной очистке их можно получать дистанционно", - сказал Жамаубаев. 

 
На сегодня зарегистрировано порядка 5 тыс. пользователей и реализовано 15 интеграций с госорганами. Функционирует система прослеживаемости товаров на основе электронных счетов-фактур, которая позволяет проводить налоговый контроль по всей цепочке реализации от импорта до конечного потребителя. 
 
Теперь НДС, недоплаченный при импорте за счет занижения стоимости товаров, доначисляется с наценки на последующих этапах реализации. 
 
Внедрение системы прослеживаемости позволило в 1,5 раза увеличить поступления по НДС, а также повлияло на снижение доли теневой экономики до 20,2% в 2020 году. Для контроля маршрута перемещения товаров будут применяться навигационные пломбы.
 

Fitch: нерегулируемый майнинг несет риски для энергетического сектора

22.02.2022, 11:01 5331
Fitch: нерегулируемый майнинг несет риски для энергетического сектора
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 22 ФЕВРАЛЯ - Быстрый рост нерегулируемого майнинга криптовалют может привести к сбоям на энергетических рынках и отвлечению ресурсов от электрификации других секторов, особенно на развивающихся рынках, считают эксперты рейтингового агентства Fitch, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Рост мирового спроса на криптовалюты и высокодоходный майнинг в 2021 году создали экосистемы, которые уже потребляют примерно 0,4-1% мировой электроэнергии, отмечают в агентстве. При этом электроэнергия составляет до 90% затрат на добычу криптовалют, информирует ТАСС.
 

Хотя добыча многих криптовалют продвинулась вперед (по сравнению с первоначальными настольными установками) и теперь требует специализированного оборудования стоимостью в тысячи долларов на ферму, такие системы по-прежнему довольно быстро устанавливаются или перемещаются", - указывают аналитики.

 
Это продемонстрировало перемещение майнинга из Китая после запрета криптовалюты в 2021 году (на страну приходилось две трети мирового майнинга биткойна в 2020 году) в такие страны, как Россия, Казахстан, Канада и США. При этом в некоторых местах новые фермы вызвали перегрузку энергосетей и перебои в подаче электроэнергии, подчеркивают в Fitch. В свою очередь годовой спрос на электроэнергию только для биткойна (чья доля в криптоактивах составляет около 40%) сопоставим с потреблением электроэнергии в таких странах, как Норвегия и Швеция, подсчитали в Кембриджском центре альтернативных финансов (научно-исследовательский институт в рамках Кембриджской школы бизнеса).
 
Таким образом, из-за отсутствия прозрачности неконтролируемый рост спроса на энергию может нарушить работу самого сектора, так как отсутствие прозрачности затрудняет планирование инвестиций в расширение сетей и производство энергии, полагают в Fitch. Однако сценарий продолжительной экспансии маловероятен, поскольку мировые регуляторы все больше внимания уделяют криптовалютам из-за вероятности их использования в незаконных целях, а также из-за потенциального влияния на стабильность финансовых рынков, на энергетические рынки и вытекающие из этого экологические и социальные последствия.
 

Некоторые страны, такие как Китай, решили запретить майнинг и торговлю криптовалютами. Россия обсуждает аналогичные предложения. Многие другие планируют внедрить обширную нормативную базу для управления цифровыми активами, включая стандарты, требования по надзору и раскрытию информации", - поясняют аналитики.

 
В Fitch отмечают, что в перспективе рынки цифровых валют должны стать более предсказуемыми, а многие аспекты, в том числе методы майнинга, перейдут под контроль регулирующих органов. Так, помимо введения требований о снижении энергоемкости в целях майнинга, могут быть введены регистрационные нормы для центров обработки данных, а также условия по их расположению вблизи возобновляемых источников энергии с обильными запасами ресурсов.
 
Напомним, в Казахстане налог для "белых" майнеров могут увеличить в 10 раз. Также в РК предложили конфисковывать имущество "серых" майнеров и ограничивать их IP-адреса. Премьер-министр Смаилов поручил принимать решительные меры в отношении "серого" майнинга.
 
Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на брифинге в службе центральных коммуникаций назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии. 

В начале года стало известно, что плановая поставка электроэнергии в адрес майнеров приостановлена и возобновится после исключения дефицита электроэнергии в Казахстане, сообщили в АО KEGOC в ответ на официальный запрос агентства KAZAKHSTAN TODAY. В компании подчеркнули, что основными факторами возникновения дефицита являются высокая аварийность на электростанциях и значительный рост потребления электроэнергии, который за прошедший год превысил 6%, что в три раза больше показателей последних лет. К примеру, в 2020 году прирост потребления электроэнергии составлял 2%, в 2019 году - 1,9%, уточнили в KEGOC. 
 
25 января в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане значительная часть потребителей осталась без электричества. В Казахстане перебои с электроснабжением наблюдались в Алматы, Таразе, Туркестане и Шымкенте. 26 января депутат мажилиса Ержан Кудайберген попросил ускорить рассмотрение проекта закона "О цифровых активах РК" в связи с дефицитом электроэнергии и нелегальной деятельностью майнинговых компаний в стране. По его словам, у KEGOC нет управы на "серых" майнеров, и они продолжают перегружать энергосистему страны. 
 
В сентябре 2021 года сообщалось, что в Казахстане возник дефицит электроэнергии из-за майнинга криптовалюты. В октябре в KEGOC предупредили, что в стране есть риск крупной системной аварии из-за недостатка генерации, отклонения мощности и электроэнергии. 
 
В ноябре вице-министр энергетики Асет Магауов сообщил, что в часы пикового спроса отключать от подачи электроэнергии будут майнинговые компании
 
21 января стало известно о планах Центрального банка России запретить выпуск, обмен и обращение криптовалют в России. Регулятор предлагает ввести ответственность за эти действия, а также за использование криптовалют для платежей. А Центробанк Индии назвал криптовалюту финансовой пирамидой. 
 
Ранее на сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводился опрос на тему: "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения регионов?" 68% ответивших уверены, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 20% - что для пополнения бюджета могут работать "белые" майнеры. 5% считают, что нужно оставить работать майнинговые фермы, несмотря ни на что. 6% ответили "мне все равно". Сегодня этот вопрос является дискуссионным и активно обсуждается в обществе. 
 
Согласно исследованиям, при майнинге вырабатывается 36,95 мегатонны углекислого газа в год. Это равно объему углеродных выбросов таких стран, как Иордания или Шри-Ланка. 
 
В СМИ называют различные причины успешного функционирования этого бизнеса в Казахстане. В частности, главной считают покровительство, которое оказывается в том числе и "серым" схемам, очень влиятельными и высокопоставленными представителями казахстанской властной элиты. 
 

Когда начнут контролировать мобильные платежи простых граждан РК

22.02.2022, 09:48 6871
Когда начнут контролировать мобильные платежи простых граждан РК
НУР-СУЛТАН. 22 ФЕВРАЛЯ - В Комитете государственных доходов Республики Казахстан рассказали об этапах передачи банками второго уровня даных по мобильным переводам в разрезе по категориям физических лиц, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации КГД РК, в рамках Налогового кодекса предусматривается, что до 2025 года банки второго уровня будут передавать в органы государственных доходов сведения поэтапно по следующим категориям физических лиц, дополняя уже имеющиеся категории.
 
1-й этап. С 1 января 2022 года передаются сведения по государственным служащим и их супругам, а также лицам, приравненных к ним и их супругам.
 
2-й этап. С 1 января 2023 года передаются сведения по работникам бюджетной сферы и их супругам, а также работникам субъектов квазигосударственного сектора и их супругам.
 
3-й этап. С 1 января 2024 года передаются сведения по руководителям, учредителям (участникам) юридических лиц и их супругам, индивидуальным предпринимателям и их супругам.
 
4-й этап. С 1 января 2025 года передаются сведения по всем оставшимся категориям населения.
 
В 2023 году банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, планируется предоставление сведений по лицам 1 этапа.
 

Проект приказа не затрагивает личные переводы физических лиц, добросовестных налогоплательщиков и нацелен на повышение эффективности при проведении налогового мониторинга, соблюдение норм законодательства Республики Казахстан и предотвращение ущерба от уклонения от уплаты налогов", - отметили в КГД.


В комитете рассказали, что Министерством финансов РК разработан проект приказа министра финансов «Об утверждении критериев отнесения операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, правил, формы и срока представления банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, сведений по операциям, проводимым на банковских счетах физических лиц, отнесенным к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности».

По информации КГД, к критерям отнесения операций, имеющих признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, отнесены следующие критерии: получение одним физическим лицом в течение трех последовательных календарных месяцев денежных средств на банковский счет от ста и более разных лиц. То есть под критерии подпадает физическое лицо, которое три месяца подряд ежемесячно получало денежные средства от ста различных лиц.
 

АЗРК выявило картельный сговор 44 газозаправочных станций

21.02.2022, 18:23 17211
АЗРК выявило картельный сговор 44 газозаправочных станций
НУР-СУЛТАН. 21 ФЕВРАЛЯ - По поручению главы государства от 5 января Агентство по защите и развитию конкуренции проводит расследования в отношении 193 розничных автомобильных газозаправочных станций, из них 89 - совместно с Генеральной прокуратурой, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В рамках проверки Генпрокуратуры Агентством установлены факты согласованных действий и организации картельного сговора в действиях 44 субъектов рынка, сообщает пресс-служба АЗРК.
 
Также в настоящее время, на основании представлений органов прокуратуры, территориальными антимонопольными департаментами по Шымкенту, Акмолинской, Кызылординской и Костанайской областям возбуждены административные дела в отношении 32 субъектов рынка, материалы направлены в суд.
 
Территориальные антимонопольные департаменты по Северо - Казахстанской области и Нур-Султану передали материалы по 7 субъектам рынка в департамент экономических расследований для рассмотрения на признаки уголовного правонарушения.
 
По 2 субъектам рынка в Атырауской области в ближайшее время будут возбуждены административные дела.
 

Помимо этого, в случае поступления от органов прокуратуры актов надзора, будут возбуждены административные дела по другим расследованиям. По остальным субъектам рынка работа по установлению признаков нарушения законодательства в области защиты конкуренции продолжается", - сообщили в АЗРК.

 
Ранее сообщалось, что уголовное дело ведется в отношении доминирующей газосетевой организации в Атырауской области.
 

В АЗРК назвали причины роста цен на подсолнечное масло

21.02.2022, 12:57 21561
В АЗРК назвали причины роста цен на подсолнечное масло
НУР-СУЛТАН. 21 ФЕВРАЛЯ - В период с 2017 года по октябрь 2020 года рост цен на подсолнечное масло не наблюдается, а с октября 2020 года по 2021 год его стоимость увеличилась в 1,7 раз, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ходе проведения анализа установлено, что производство подсолнечного масла осуществляют восемь основных крупных заводов (АО "Май", ТОО "Усть-Каменогорский маслозавод", ТОО "Востоксельхозпродукт", ТОО "Промбаза-7", ТОО "Белес Агро", ТОО "Шымкен Май", ТОО "Арай", ТОО "Евразиян Фудс корпорэйшн"), которые расположены в шести регионах республики (Алматы, Шымкент, ВКО, ЗКО, Актюбинская область, Костанайская область). Оптовой реализацией подсолнечного масла в регионах республики занимаются 152 субъекта. Рынок подсолнечного масла является высококонцентрированным", - проинформировали в пресс-службе Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

 
Основными факторами роста цен на масло в АЗРК назвали:
 
  • рост закупочных цен на сырье вследствие сокращения у производителей запасов сырья урожая прошлого года;
  • ориентация цен на мировые;
  • неурожай в Казахстане и в мире;
  • увеличение стоимости закупа воды на 0,25 МРП;
  • импортозависимость.
 

Согласно балансу рынка подсолнечного масла за 2021 год, его производство по республике, с учетом экспортного объема, не покрывает потребность республики: импортная продукция на внутреннем рынке составляет более 30% (производство - 323 218 тонн, экспорт - 111 266,7 тонн, импорт - 101 444,4 тонн, реализация - 313 395,8 тонн)", - говорится в сообщении ведомства.

 
Основную долю из числа производителей по республике занимает АО "Евразиан фудс корпорейшн", АО "Май"; из числа оптовых поставщиков - ТОО "Прима дистрибьюшн".
 
Основные барьеры на данном товарном рынке:
 
- необходимость значительных финансовых вложений;
 
- нехватка (маслосемян подсолнечника) и увеличение стоимости сырья.
 

Развитие конкуренции на данном рынке сдерживается наличием административных барьеров. На основании данных анализа Агентство по защите и развитию конкуренции направило предложения в Министерство национальной экономики Республики Казахстан для включения мероприятий в Комплекс мер по контролю и снижению инфляции на 2022-2024 годы", - добавили в пресс-службе.

 

В Минтруда РК назвали средний размер пенсии

21.02.2022, 09:50 25396
В Минтруда РК назвали средний размер пенсии
НУР-СУЛТАН. 21 ФЕВРАЛЯ - В январе 2022 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено более 234,7 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии - 71,3 млрд, солидарной пенсии - 163,4 млрд, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По состоянию на 1 февраля 2022 года численность пенсионеров составляет более 2 млн 245 тыс. человек. Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 февраля 2022 года составил 105 291 тенге", - проинформировали в ведомстве.

 
Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.
 
При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).
 
Если стаж участия в пенсионной системе составляет десять и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 54% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх десяти лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 74% от прожиточного минимума, 30 лет - 94% от прожиточного минимума. При стаже 33-х и более лет она устанавливается в максимальном размере - 100% от прожиточного минимума.
 
Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.
 
Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.
 
В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее шести месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.
 
 

Товаров на 400 млрд тенге закупит государство у отечественных производителей

18.02.2022, 12:31 62131
Товаров на 400 млрд тенге закупит государство у отечественных производителей
НУР-СУЛТАН. 18 ФЕВРАЛЯ - Порядка 10 тысяч товарных позиций на 400 млрд тенге закупят у отечественных производителей. Об этом в ходе ІХ съезда Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" сообщил премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Алихана Смаилова, во исполнение поручения президента РК правительство совместно с фондом "Самрук-Казына" разработало проект нового порядка осуществления закупок. Он направлен на повышение их прозрачности и минимизирует коррупционные риски. Также механизм призван поддержать местных производителей и поставщиков, направлен на упрощение закупок и устранение барьеров для бизнеса, что в итоге поможет десяти тысячам субъектов МСБ. 
 

У отечественных товаропроизводителей будет закуплено порядка 10 тысяч товарных позиций на 400 млрд тенге. Кроме того, планируется законодательно повысить прозрачность и упростить процедуры предоставления права недропользования и изменения условий контрактов", - сказал глава кабмина.

 
Отдельное внимание премьер-министр уделил вопросам поддержки бизнеса, улучшения инвестиционного климата и бизнес-среды. В рамках данных направлений на сегодня государством предоставлены налоговые стимулы, разработаны инструменты по гарантированию облигаций субъектов предпринимательства, предоставляется льготное микрокредитование в моно-, малых городах и сельских населенных пунктах. 
 
В рамках дальнейшего развития совместно с созданным советом отечественных предпринимателей будут реализовываться меры по улучшению инвестиционного климата и бизнес-среды.
 
Помимо этого разработана новая Концепция инвестиционной политики, где большая роль будет уделяться частным инвестициям.
 
Он также отметил важность гарантирования государством незыблемости института частной собственности и верховенства закона, а также предоставления бизнесу равного доступа к инфраструктуре. 
 
По словам Смаилова, в дальнейшем работа правительства будет направлена на повышение эффективности и прозрачности предоставления мер господдержки с упором на малый и средний бизнес в регионах. 
 

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