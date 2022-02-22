Смаилов: БРК должен сосредоточиться на финансировании создания новых производств

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НУР-СУЛТАН. 22 ФЕВРАЛЯ – Расхождения таможенной статистики между Республикой Казахстан и Китаем составляют $5,7 млрд, сообщает пресс-служба премьер-министра, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Министр финансов Ерулан Жамаубаев на заседании правительства озвучил проблемы, решение которых позволит улучшить процессы администрирования.

Первое - недостоверное декларирование и занижение стоимости при импорте товаров. Расхождения данных таможенной статистики между Казахстаном и Китаем, со слов министра, составляют $5,7 млрд.

Он отметил, что основными причинами расхождений статистики Казахстана с Китаем являются:

методологические особенности формирования статистики;

часть транзита китайских товаров через РК в статистике КНР отражается как экспорт в РК. Это подтверждается положительными расхождениями отдельных стран ЕАЭС;

заинтересованность китайских товаропроизводителей в завышении экспортной цены для получения субсидий и возврата НДС;

недостоверное декларирование и занижение таможенной стоимости казахстанскими импортерами;

почтовые перевозки и товары, реализуемые через МЦПС "Хоргос", не учитываются в нашей статистике.

В данном случае вышеуказанное расхождение в $5,7 млрд имеет следующую структуру:

$0,3 млрд связано с методологическими аспектами;

$2,6 млрд связано с транзитом товаров КНР через РК;

$2,8 млрд – недостоверное декларирование.

Основные товарные группы: одежда, обувь, игрушки.

В целом при недостоверном декларировании на вышеуказанные $2,8 млрд предполагаемые потери республиканского бюджета оцениваются в 150 млрд тенге, отметили в пресс-службе правительства.

Второе - в связи с усилением администрирования на границе с КНР наблюдается переток импорта товаров из Китая в Кыргызстан.

По словам главы Минфина, с начала текущего года зафиксирован рост китайского импорта в Кыргызстан в пять раз, рост импорта из Кыргызстана в Казахстан - в 2,5 раза.

Кроме того, отметил спикер,сейчас на границе с КНР ожидают смягчения администрирования около 900 автотранспортных средств, а на складах временного хранения – 1200. С начала года поступления таможенных платежей и налогов по приграничным постам снижены на 23%, а объем – на 26%.

Третье - "Фирмы-однодневки", число которых по итогам 2021 года составляет более 20% от общего числа импортеров из КНР.

Четвертое - выписка фиктивных электронных счетов-фактур на этапах последующей реализации.

Выявлены более 8 тыс. компаний с суммой оборота более 6 трлн тенге. Принимаются оперативные меры.

В своем выступлении Жамаубаев также отметил, что с этого года полностью завершена централизация таможенных функций в части контроля и выпуска деклараций на товары.

При комитете госдоходов созданы "Центр электронного декларирования" и "Ситуационный центр". Это позволило осуществлять мониторинг оперативной обстановки в пунктах пропуска с подключением всех технических средств и принятием централизованных решений по мерам контроля. С начала работы данных центров выявлено более 28 тысяч нарушений, дополнительно взыскано в бюджет 23 млрд тенге", - рассказал он.

Вместе с тем актуализированы стоимостные индикаторы по более чем 5 тыс. товарным позициям, в том числе 767 унифицированы на уровне ЕАЭС. Работа по расширению данного перечня продолжается.

Оператором со стороны государства по ввозу товаров народного потребления из Китая определен KTZ Express. Также эта компания будет организатором перевозок товаров внутри пункта пропуска "Нур Жолы". Данная схема движения на пункте пропуска определена.

Он послужит своего рода бенчмарком для других импортеров. При этом сохранится здоровая конкуренция и исключается монополизация рынка. В целях обеспечения равных условий и достоверного декларирования на постоянной основе проводится информационно-разъяснительная работа и встречи с участниками внешнеэкономической деятельности. Завершаются проверки в отношении уполномоченных экономических операторов и других крупных импортеров из КНР. По завершении будут приняты соответствующие меры", - пояснил министр финансов.

Кроме того, спикер рассказал, что в целях защиты экономической безопасности проводятся выборочные налоговые проверки посредством системы управления рисками в отношении субъектов, осуществляющих перевозки товаров из Кыргызской Республики.

По результатам проверок нарушения подтверждаются более чем в 90% случаев. С этого года проверено 538 автотранспортных средств, из которых по 506 выявлен незаявленный китайский товар.

На недавней встрече с коллегами из Кыргызстана и России в городе Алматы достигнута договоренность вести контроль путем обмена электронными счетами-фактурами и сопроводительными накладными на товары. Таким образом, возникшие в начале текущего года на границе с КНР проблемы планомерно решаются", - отметил министр.

Что касается цифровизации таможенного администрирования, прежде всего продолжается работа по совершенствованию информационных систем АСТАНА-1 и Е-окно.

Сегодня 100% таможенных деклараций представляются дистанционно. Выпущено свыше 4 млн таможенных деклараций, из которых 82% – автоматически за одну минуту. Время выдачи документов сокращено в два раза. Теперь при таможенной очистке их можно получать дистанционно", - сказал Жамаубаев.

На сегодня зарегистрировано порядка 5 тыс. пользователей и реализовано 15 интеграций с госорганами. Функционирует система прослеживаемости товаров на основе электронных счетов-фактур, которая позволяет проводить налоговый контроль по всей цепочке реализации от импорта до конечного потребителя.

Теперь НДС, недоплаченный при импорте за счет занижения стоимости товаров, доначисляется с наценки на последующих этапах реализации.

Внедрение системы прослеживаемости позволило в 1,5 раза увеличить поступления по НДС, а также повлияло на снижение доли теневой экономики до 20,2% в 2020 году. Для контроля маршрута перемещения товаров будут применяться навигационные пломбы.