Смаилов объяснил повышение порога достаточности для снятия пенсионных накоплений

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Этот вопрос курирует другой заместитель премьер-министра. Но здесь ситуация какая - специальное решение никто не принимал, это было в методике по расчету минимального порога достаточности, который был принят еще в начале этого года. Там минимальный порог достаточности был привязан к минимальной заработной плате. Минимальная заработная плата, как вы знаете, повысилась. И это правильно. В результате также повысился и порог достаточности. МЗП повысилась на 41%, это повлекло за собой и повышение порога достаточности", - сообщил Смаилов журналистам после заседания правительства.
При этом он подчеркнул, что повышение порога достаточности приведет к тому, что какие-то суммы уже будут недоступны.
Как сообщалось ранее, ЕНПФ с 2022 года повысит порог достаточности для досрочного снятия пенсионных. Эта новость вызвала возмущение населения.