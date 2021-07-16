Сменился гендиректор Атырауского НПЗ

АТЫРАУ. 15 ИЮЛЯ - Решением правления АО НК "КазМунайГаз" генеральным директором ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" назначен Арман Кайрденов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Прежний руководитель предприятия Шухрат Данбай освобожден от занимаемой должности, сообщает пресс-служба КМГ.

Кайрденов Арман родился в 1971 году в Атырау. Окончил Казахский химико-технологический институт, имеет квалификацию инженер-химик-технолог. В 2003 году окончил Академию народного хозяйства при правительстве РФ по специальности "нефтяной бизнес".

Трудовую деятельность начал в 1993 году на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе в качестве оператора технологической установки. На заводе проработал на различных должностях 13 лет.

Также в разные годы занимал должности заместителя директора департамента нефтепереработки АО НК "КазМунайГаз", заместителя генерального директора, генерального директора компании Rompetrol Rafinare S.A. В 2012-2013 годах был генеральным директором ТОО "АНПЗ".

С июля 2020 года по настоящее время работал директором департамента по переработке нефти и нефтехимии АО НК "КазМунайГаз".

Напомним, 11 июля в ходе расширенного заседания правительства, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры по наказанию виновных в ситуации с неплановой остановкой Атырауского НПЗ . Агентство финансового мониторинга и Счетный комитет должны проверить казахстанские НПЗ на наличие "серых схем", связанных с отмыванием средств и доложить о ее результатах в первой декаде сентября.

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