Сменился председатель Казахстанского фонда гарантирования депозитов

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Нур-Султан. 15 мая. Kazakhstan Today - Председателем Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД) избран Акылжан Баймагамбетов, передает Kazakhstan Today.

С 15 мая 2019 года решением единственного акционера - Национального банка Республики Казахстан - председателем АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" назначен Акылжан Баймагамбетов. Тем же решением Баймагамбетов избран членом совета директоров АО "КФГД", сообщили в пресс-службе фонда.

Баймагамбетов имеет более 20 лет профессионального опыта работы в системе Национального банка Республики Казахстан и банковской системе. В 2007-2011 годы Баймагамбетов работал в АО "Народный банк Казахстана" на руководящих должностях в области розничного бизнеса, операционных вопросов и внедрения ИТ-проектов.

В 2011-2017 годы занимал ряд руководящих позиций в Национальном банке Республики Казахстан, возглавлял департамент платежного баланса и валютного регулирования и Департамент монетарных операций, ответственный за управление золотовалютными активами и активами Национального фонда Республики Казахстан и реализацию денежно-кредитной политики.

С момента создания Национальной инвестиционной корпорации в 2012-2014 годах являлся членом Совета директоров АО "Национальная инвестиционная корпорация Национального банка Казахстана". В 2011-2014 годах являлся членом Биржевого совета (совета директоров) АО "Казахстанская фондовая биржа".

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) - организация Национального банка Республики Казахстан, созданная в 1999 году для защиты прав и законных интересов вкладчиков банков второго уровня.

КФГД гарантирует обязательства банков - участников системы гарантирования депозитов по возврату денежных средств физических лиц , размещенных на всех видах банковских счетов (в том числе - все виды вкладов, деньги на текущих счетах и платежных карточках), в случае принудительного прекращения деятельности банка. На данный момент 26 банков являются участниками системы гарантирования депозитов.

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