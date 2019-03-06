Алматы. 5 марта. Kazakhstan Today - Сменился совет директоров ForteBank, передает Kazakhstan Today.



"4 марта 2019 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров АО "ForteBank", на котором был избран совет директоров со сроком полномочий, истекающим в 2022 году", - сообщила пресс-служба банка.



По ее информации, в состав совета директоров вошел Ельдар Советович Абдразаков.



Таким образом, в совет директоров банка входят трое представителей интересов акционера: Магжан Ауэзов, Ануар Утемуратов, Тимур Исатаев, а также трое независимых директоров: Рустем Бектуров, Пандза Хуберт Альберт, Ельдар Абдразаков.



Кроме того, в пресс-службе проинформировали, что в ходе заседания нового совета директоров Магжана Ауэзова вновь избрали председателем совета.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства