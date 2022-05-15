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Сняты аресты со счетов ТОО "Оператор РОП"

14.05.2022, 15:16 11201
Сняты аресты со счетов ТОО "Оператор РОП"
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 14 МАЯ - Сняты аресты со счетов ТОО "Оператор РОП" на 198 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В результате принятых совместно с Антикоррупционной службой мер сняты ранее наложенные аресты со счетов ТОО "Оператор РОП" на 198 млрд тенге. Из этой суммы 100 млрд тенге правительство направило на льготное автокредитование, остальные средства на другие соцпроекты", - написал на своей странице в Twitter генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов.

 
Как сообщалось ранее, в Казахстане утверждены ставки и коэффициенты утилизационного платежа.
 

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Токаев поручил вернуть инфляцию в целевой коридор

13.05.2022, 16:50 21236
Токаев поручил вернуть инфляцию в целевой коридор
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания в Акорде поручил правительству совместно с Национальным банком обеспечить полноценную реализацию комплекса мер по контролю и снижению уровня инфляции на 2022 - 2024 годы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Глава государства отметил, что благодаря принятым мерам рост экономики Казахстана в 2021 году составил 4,1%. Вместе с тем он обратил внимание на беспрецедентный рост инфляции, который по итогам четырех месяцев текущего года достиг пикового значения с сентября 2016 года, составив 13,2%.
 
Касым-Жомарт Токаев указал на важность усиления работы правительства, Национального банка и других государственных органов для решения этих вопросов.
 
В этом контексте президент обозначил важность возвращения инфляции в целевой коридор и поручил правительству совместно с Национальным банком обеспечить полноценную реализацию комплекса мер по контролю и снижению уровня инфляции на 2022 - 2024 годы.

Ранее сообщалось, что инфляция в Казахстане ускорилась до 13,2%.
 

Президент принял годовой отчет Нацбанка Казахстана

13.05.2022, 16:37 21576
Президент принял годовой отчет Нацбанка Казахстана
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - В Акорде под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание, на котором был рассмотрен отчет о деятельности Национального банка за 2021 год, сообщает пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Касым-Жомарт Токаев заслушал доклады об итогах реализации денежно-кредитной политики за 2021 год, мерах по сдерживанию инфляции и обеспечению финансовой стабильности, увеличении доходов бюджета, состоянии золотовалютных резервов Нацбанка и активов Национального фонда.
 
Кроме того, президенту было доложено о снижении долларизации депозитов до 36,0%, а также об увеличении доли рыночных инвесторов в ГЦБ до 69,2 %, объема безналичных операций населения - до 73,1 трлн тенге. Депозиты за 2021 год увеличились до 27,1 трлн тенге, в том числе в тенге - до 17,3 трлн тенге.
 
Глава государства отметил, что благодаря принятым мерам рост экономики Казахстана в 2021 году составил 4,1%. Вместе с тем он обратил внимание на беспрецедентный рост инфляции, который по итогам четырех месяцев текущего года достиг пикового значения с сентября 2016 года, составив 13,2%. Касым-Жомарт Токаев указал на важность усиления работы правительства, Национального банка и других государственных органов для решения этих вопросов.
 
В этом контексте президент обозначил важность возвращения инфляции в целевой коридор и поручил правительству совместно с Национальным банком обеспечить полноценную реализацию комплекса мер по контролю и снижению уровня инфляции на 2022 - 2024 годы.
 
Глава государства отдельно остановился на деятельности Национального фонда, отметив, что в условиях пандемии и ухудшения экономической ситуации фонд в целом выполняет отведенную ему роль. Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на необходимость эффективного использования средств Нацфонда.
 

Трансферты из Нацфонда достигли 4,8 трлн тенге в 2020 году и 4,5 трлн тенге - в 2021 году. В этом году правительство запросило еще 4,6 трлн тенге. Это очень большие средства. Республиканский бюджет не должен опираться на использование средств Нацфонда. Следует постепенно сокращать трансферты", - заявил президент.

 
Кроме того, Касым-Жомарту Токаеву было доложено о переходе к сбалансированной аллокации на фоне роста рынка акций, который за последние 3 года обеспечил доход фонда в размере 10,75 млрд долларов.
 
Глава государства поручил правительству проработать возможности реализации крупных проектов за счет рыночных механизмов, ГЧП, заемных средств, перераспределения статей республиканского бюджета. В частности, Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на укреплении транзитного потенциала страны, в том числе модернизации железнодорожного участка Достык - Мойынты, а также ряда других межгосударственных коридоров.
 
На совещании также были рассмотрены вопросы повышения инвестиционной доходности Нацфонда, эффективности управления активами, обеспечения ликвидности и сохранности золотовалютных резервов.
 
В ходе совещания президент затронул вопрос дефицита платежного баланса и отметил необходимость его поэтапного сокращения.
 
Представители Нацбанка рассказали о результатах работы по развитию национальных платежных систем. В 2021 году был осуществлен запуск в пилотном режиме компонентов национальной платежной системы: межбанковской системы платежных карточек и системы мгновенных платежей. Также завершена разработка прототипа платформы цифрового тенге.
 
Подводя итоги совещания, глава государства одобрил годовой отчет.
 

В текущей непростой ситуации в мире крайне важно обеспечить финансовую стабильность страны. Национальному банку совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка необходимо сфокусироваться на повышении эффективности денежно-кредитной политики и целенаправленно наращивать потенциал финансового сектора", - заключил Касым-Жомарт Токаев.

 

Увеличить долю отечественного производства в нефтегазовом машиностроении планируют в Казахстане

13.05.2022, 15:34 22631
Увеличить долю отечественного производства в нефтегазовом машиностроении планируют в Казахстане
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - Об увеличении доли местного содержания в сегменте машиностроительной продукции заявил сегодня на Форуме по развитию нефтегазового машиностроения министр энергетики РК Болат Акчулаков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Порядка 75% объемов закупа товаров, работ и услуг (ТРУ) в нефтегазовой отрасли страны приходится на трех крупных операторов - "Тенгизшевройл", "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В." и "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В." Реализация данными операторами крупных казахстанских проектов создает высокий спрос на нефтегазовое оборудование, в связи с чем Министерство энергетики уделяет особое внимание вопросам увеличения доли местного содержания в ТШО, НКОК и КПО, в том числе в сегменте машиностроительной продукции", - заявил министр.

 
Он отметил, что последние два года были сложными для отечественных машиностроителей в условиях пандемии и непредсказуемости глобальной экономики. 
 

Сложившаяся ситуация в очередной раз показала необходимость увеличения темпов развития и освоения производства отечественного оборудования", - подчеркнул глава Минэнерго. 

 
По его словам, общий объем закупа товаров тремя крупными операторами в 2021 году составил порядка 310 млрд тенге. При этом доля казахстанского содержания составила всего 9%.
 

Для изменения ситуации нужна проактивная деятельность всех заинтересованных сторон, особенно операторов месторождений и, конечно же, отечественных машиностроителей и бизнес-сообщества", - подчеркнул министр. 

 
Он добавил, что Казахстан сильно зависит от импорта товаров машиностроения, что является неприемлемым, учитывая, что речь идет о миллиардах долларов ежегодно.
 

В течение 25 лет у нас в стране работают почти все крупные международные нефтегазовые компании, и за этот период не было проделано качественной работы по локализации нефтегазовых товаров", - заявил глава ведомства. 

 
Он напомнил, что для исправления сложившейся ситуации и повышения компетенции отечественного производства как раз и был создан Международный центр машиностроения. Его основная цель - локализация производства товаров для нефтегазовой отрасли РК, в частности для нужд трех операторов, за счет открытия новых производств, а также расширения возможностей существующих отечественных товаропроизводителей. 
 
Акчулаков также обратился к операторам с просьбой активнее взаимодействовать с центром и начать присуждать контракты местным компаниям.
 
Он поручил центру с крупными операторами (ТШО, НКОК и КПО) во взаимодействии с Минэнерго и МИИР сфокусироваться на следующих аспектах:          
 
  1. Усилить работу по международной сертификации отечественных машиностроителей по международным стандартам.
  2. Создавать производства, совместные предприятия, осваивать товары нефтегазового машиностроения для нужд нефтегазовой отрасли.
  3. Внести изменения в тендерные процедуры крупных нефтегазовых операторов в части усиления прозрачности (объявление о тендере, причины отклонения и протокол итогов присуждения).
  4. Присуждать реальные контракты.
 

КГД: застройщику BI Group по итогам проверок доначислили 900 млн тенге налогов

13.05.2022, 13:09 24991
КГД: застройщику BI Group по итогам проверок доначислили 900 млн тенге налогов
НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - В Комитете государственных доходов сообщили, что в отношении группы компаний BI Group по результатам девяти налоговых проверок доначислено 0,9 млрд тенге налогов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В настоящее время Комитетом государственных доходов в отношении плательщиков строительной отрасли, имеющих низкий коэффициент налоговой нагрузки, проводятся налоговые проверки, в том числе по группе компаний BI Group, сообщили в ведомстве.
 

Так, по всем строительным компаниям за 2021 год и 4 месяца 2022 года завершены 154 налоговые проверки с доначислением 11,0 млрд тенге. В том числе в ГК "BI Group" - 9 проверок с доначислением 0,9 млрд тенге. Проводятся 33 проверки, в том числе ГК "BI Group" - 15 проверок", - говорится в комментарии с официальной страницы КГД в Facebook.

 
Отмечается, что комитетом на постоянной основе проводится камеральный контроль в отношении всех налогоплательщиков.
 

В отношении плательщиков строительной отрасли за 2021 - 2022 годы выставлены 29 тысяч уведомлений/извещений на 507 млрд тенге, взыскано 48 млрд тенге", - уточнили в пресс-службе. 


facebook/КГД

Данный комментарий Комитета госдоходов был размещен к публикации в соцсети поста главы BI Group Айдына Рахимбаева, в котором он заявил о появлении некорректной информации, и что вокруг него "раскачивают много тем".

 
Позже на сайте компании BI Group было размещено опровержение с заявлением о том, что информация о массовых налоговых проверках в холдинге является недостоверной и провокационной.
 

В Казахстане с 1 апреля увеличены размеры МРП и прожиточного минимума

13.05.2022, 10:35 27496
В Казахстане с 1 апреля увеличены размеры МРП и прожиточного минимума
НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - В Казахстане согласно изменениям, внесенным в закон "О республиканском бюджете на 2022 - 2024 годы" с 1 апреля 2022 года увеличены размеры месячного расчетного показателя и прожиточного минимума, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно закону с 1 апреля 2022 года величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат установлена на уровне 37 389 тенге.
 
Месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан увеличен до 3180 тенге.
 
Минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты составляет 20 191 тенге; минимальный размер пенсии - 48 032 тенге.
 
Также документом установлено, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров:
 
  • с 1 января 2022 года - на 7 процентов;
  • с 1 апреля 2022 года - на 4 процента.

Напомним, с 1 января 2022 года размер МРП составлял 3063 тенге.

Президент РК подписал поправки в закон о республиканском бюджете на 2022 – 2024 годы.
 

От импорта каких продуктов зависит Казахстан

13.05.2022, 10:21 28316
От импорта каких продуктов зависит Казахстан
НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - В Казахстане наблюдается зависимость от целого ряда импортных продовольственных товаров, включая социально значимые продукты, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным energyprom.kz, рынок Казахстана зависим от импортного сахара. По итогам января - февраля 2022 года в страну завезли 42,3 тысячи тонн сахара - на 17,9% больше, чем годом ранее. Импорт перекрыл спрос на заметные 70,2%.
 

В немалой мере от импорта зависит и удовлетворение спроса на сыры и творог: здесь импортеры обеспечили 52,8% и 43,4% рынка соответственно", - отметили аналитики. 

 
В то же время высокий уровень самообеспечения отмечен по таким продуктам, как мука, обработанное молоко, хлеб, рис, мясо.
 
За первый квартал текущего года в стране произвели продуктов питания на 607,8 млрд тенге - на 24,7% больше в денежном выражении, чем годом ранее. Индекс промышленного производства в секторе составил 103,8%.
 
В региональном разрезе основной объем производства пришелся на Алматинскую область: 88,1 млрд тенге, плюс 25,5% в деньгах за год.
 
В тройке лидеров также оказались Костанайская и Восточно-Казахстанская области: 83,5 млрд и 65,7 млрд тенге соответственно. Наименьший объем пришелся на Мангистаускую область: всего 2,3 млрд тенге.
 

Основной объем производства продуктов питания составили мукомольно-крупяные и крахмальные продукты (139,8 млрд тенге), переработанное и консервированное мясо и мясная продукция (101,1 млрд тенге), а также молочные продукты (94 млрд тенге). В натуральном выражении среди основных продуктов питания выросло производство сыра и творога (на 9,4% за год, до 9,2 тысячи тонн), растительного масла (на 8,9%, до 138,6 тысячи тонн), муки (на 8,9%, до 881,4 тысячи тонн), макарон, лапши и аналогичных мучных изделий (на 5,5%, до 39,7 тысячи тонн), мяса и субпродуктов (на 4,9%, до 85,1 тысячи тонн) и риса (на 4,5%, до 54,6 тысячи тонн)", - говорится в обзоре.

 
Вместе с тем значительно сократилось производство приготовленной или консервированной другим способом рыбы и икры (на 54,9%, до 2,4 тысячи тонн), сахара (на 20,3%, до 51,2 тысячи тонн), свежей рыбы (на 17,4%, до 10,1 тысячи тонн) и сливочного масла (на 10,3%, до 5,3 тысячи тонн).
 
Напомним, по данным Минсельхоза РК, обеспеченность внутреннего рынка по 29 основным видам продтоваров, включая 19 видов социально значимых, за счет отечественного производства составляет 80%. 
 
По 11 товарным позициям внутренний рынок обеспечен на 100%, в их числе: хлеб, макароны, молоко, картофель, огурцы, рис, баранина, яйца куриные, мука пшеничная, крупа гречневая, соль.
 
По 12 товарам обеспеченность составляет 80% и более. Это - томаты, морковь, капуста, лук, перец, свекла столовая, говядина, конина, свинина, кисломолочные продукты, масло сливочное, масло подсолнечное. 
 

Исключение составляют такие товары, как: яблоки (73,7%), мясо птицы (65,4%), колбасные изделия (56,4%), сыры и творог (56%), сахар (42,6%)", - рассказал Ербол Карашукеев, уточнив, что по этим группам товаров сумма импорта составляет свыше 700 млн долларов.

 

Казахстан вводит на шесть месяцев запрет на вывоз сахара

13.05.2022, 09:45 29291
Казахстан вводит на шесть месяцев запрет на вывоз сахара
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - Опубликован приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 4 мая 2022 года № 140 "О некоторых вопросах вывоза сахара белого и сахара-сырца тростникового", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сахара белого (код единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 1701 99 100) и сахара-сырца тростникового (код единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 1701 13, 1701 14)", - говорится в документе.

 
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
 

На 1,6% выросло производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС в январе - марте

12.05.2022, 19:48 34101
МОСКВА. 12 МАЯ - В январе - марте производство сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 1,6%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Рост наблюдался в Кыргызстане на 2,3%, России - на 1,9% и Казахстане - на 1,8%, сообщает департамент протокола и организационного обеспечения Евразийской экономической комиссии.
 
В частности, выросло производство основных видов продукции животноводства: скота и птицы на убой (в живом весе) - на 4,3%, молока - на 1,5%, яиц - на 3,2%.
 
Лидерами в росте объемов производства скота и птицы на убой стала Россия (+ 5,5%) и Кыргызстан (+ 2,8%). Производство молока увеличилось во всех государствах ЕАЭС, за исключением Армении. Зато она отличилась максимальным ростом производства яиц - на 14,7%. В Казахстане тот же показатель повысился на 12,8%.

Напомним, товарооборот Казахстана со странами Евразийского экономического союза в январе - марте вырос на 11% и составил 5 693,6 млн долларов.
 

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