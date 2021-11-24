Соглашение об инвестировании фонда физического урана подписали "Казатомпром" и Genchi Global Limited

НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" и компания Genchi Global Limited подписали рамочное соглашение для инвестирования в фонд физического урана ANU Energy OEIC Ltd., зарегистрированный на площадке Международного финансового центра "Астана" (МФЦА), передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в "Казатомпроме", с этого момента фонд начнет свою работу. Рамочное соглашение определяет условия инвестирования "Казатомпрома" и механизмы поставки урановой продукции от "Казатомпрома" в фонд в качестве ключевого поставщика. Также документ предусматривает ряд защитных механизмов в отношении срока хранения и ценового порога, при достижении которых фонд имеет право реализовать определенный объем урана на рынок. При этом "Казатомпром" обладает приоритетным правом обратного выкупа урана, реализуемого фондом. Данные условия предусмотрены в рамочном соглашении исключительно с целью сохранения будущего баланса спроса и предложения на рынке.
Создание уранового фонда прорабатывалось несколько лет. Проект осуществляется в рамках новой Стратегии развития АО "Самрук-Казына" на 2022-2031 годы и Стратегии "Казатомпрома", ориентированной на создание долгосрочной рыночной стоимости для всех стейкхолдеров. Выражаю благодарность всем, кто работал над проектом, и уверен, что он откроет новые перспективы для развития урановой отрасли в Казахстане и за его пределами", - отметил председатель правления "Казатомпрома" Мажит Шарипов.
ANU Energy является урановым фондом, который предоставит прямой доступ сырьевым и суверенным фондам, государственным предприятиям, различным категориям инвесторов, финансирующих развивающиеся рынки, в особенности сфокусированных на вопросах экологии, социальной ответственности и корпоративного управления (ESG), а также чистой энергии.
Как сообщалось ранее, целью фонда является хранение физического урана в качестве долгосрочных инвестиций, первичное приобретение которого будет осуществлено за счет совместных инвестиций учредителей фонда в размере 50 млн долларов. Учредителями фонда выступают "Казатомпром" с долей 48,5%, АО "Национальная инвестиционная корпорация Национального банка Казахстана" - 48,5% и Genchi Global Limited - 3%.