Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - Состав правления "Цеснабанка" сократился до пяти человек, передает Kazakhstan Today.

Пресс-служба АО "Цеснабанк" сообщила об исключении из состава своего правления заместителя председателя правления К. Орынбаева.





Как сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE), в настоящее время правление АО "Цеснабанк" состоит из пяти человек: Б. Пирматов, А. Хамидуллин, А. Кайып, А. Альмамбетов и Д. Кожасбаев.

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