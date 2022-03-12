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Состоялись казахстанско-американские консультации по влиянию антироссийских санкций

11.03.2022, 21:04 14791
НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА - При содействии посольства РК в США состоялись казахстанско-американские онлайн-консультации по санкционным вопросам для минимизации негативного воздействия от антироссийских санкций США на экономику Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
От Казахстана в консультациях приняли участие представители заинтересованных государственных органов, ответственных за торгово-экономическую, финансовую, транспортную, оборонную, энергетическую и аэрокосмическую сферы, а также национальных компаний, сообщает пресс-служба МИД РК.
 
Американская сторона информировала о недавно введенных санкциях против России и об особенностях новых санкционных ограничений в торгово-экономической, банковско-финансовой и энергетической сферах. Казахстанским участникам были представлены разъяснения по различным направлениям сотрудничества с партнерами в условиях санкционного режима.
 
По итогам встречи стороны договорились продолжить консультации во избежание непреднамеренных последствий санкционной политики США для казахстанской экономики.
 

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Пшеница в Казахстане подорожала до 130 тысяч тенге за тонну

12.03.2022, 18:01 1146
Пшеница в Казахстане подорожала до 130 тысяч тенге за тонну
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 12 МАРТА - В Казахстане выросли цены на пшеницу. По словам трейдеров, со вчерашнего дня элеваторы предлагают зерно по цене от 128 до 130 тысяч тенге за тонну, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Запрет на свободный экспорт российского зерна самым негативным образом повиляет на рынок Казахстана. Наиболее ощутимым эффектом станет рост цен на пшеницу, что осложнит работу мукомолов. Подорожание также коснется продукции животноводства и птицеводства. В числе других последствий - снижение объема экспорта переработанной сельхозпродукции", - сообщает портал ElDala.kz со ссылкой на вице-президента Союза зернопереработчиков Казахстана Таисию Колегову.

 
Напомним, вчера Россия запретила экспорт из страны зерна и сахара. Запрет коснется пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы и продлится до 31 августа.
 
При этом, по словам Колеговой, отгрузки в страны ЕАЭС будут возможны по специальной лицензии правительства РФ.
 

Но выдавать ее будут только в исключительных случаях, поэтому всем очевидно, что ручей российского зерна в Казахстан иссякнет. А этот объем был очень значительным: глава аналитического центра "СовЭкон" Андрей Сизов оценивает общий объем поставок в страны ЕАЭС в 0,5 млн тонн в месяц. Причем основная часть этого импорта приходилась именно на Казахстан, который в прошлом году получил собственный урожай на треть ниже обычного. Замещать недобор и пришлось импортом из России", - пишет портал.

 
Колегова сообщила, что в последние месяцы сдерживать цены на муку и хлеб удавалось только благодаря работе на российском импортном сырье.
 

Официально завезенная российская пшеница с уплатой всех налогов обходилась нам, мукомолам, на 10 тысяч тенге за тонну дешевле", - сообщила вице-президент. 

 
Стоимость российской пшеницы также сдерживала рост цен на казахстанское зерно, которое шло на экспорт, в основном в Узбекистан. Российская пшеница стоила примерно 116 тысяч тенге за тонну, казахстанская - 122 тысяч тенге за тонну. Однако сразу после информации о запрете поставок российского зерна трейдеры сообщили, что элеваторы уже 11 марта начали предлагать пшеницу по 128-130 тысяч тенге за тонну. 
 
По мнению Колеговой, это приведет к спекулятивным настроениям.
 

Как итог, мы увидим подорожание продовольственных товаров, произведенных из более дорогой пшеницы отечественного происхождения, а также кормов для животноводства и птицеводства", - заявила она в интервью.

 
По словам Колеговой, нужны срочные меры для защиты отечественной зерноперерабатывающей отрасли, а именно - введение ограничений и пошлин на экспорт зерна из Казахстана.
 
Напомним, сегодня павлодарские мукомолы потребовали ввести запрет на экспорт зерна в связи с его катастрофической нехваткой.
 

Пшеницы осталось на 2 недели: павлодарские мукомолы требуют ввести запрет на экспорт зерна

12.03.2022, 12:47 5421
Пшеницы осталось на 2 недели: павлодарские мукомолы требуют ввести запрет на экспорт зерна
ПАВЛОДАР. 12 МАРТА - Мукомолы Павлодарской области обратились к президенту Касым-Жомарту Токаеву с просьбой запретить экспорт зерна из Казахстана в связи с его катастрофической нехваткой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Если раньше они вынуждены были скупать российское зерно, то теперь, возможно, и этого не удастся", - сообщает Atameken Business News.


По словам производителей муки, внутренний рынок уже пуст.
 

Всю казахстанскую пшеницу вывозят в страны Средней Азии, да в таких масштабах, что это грозит крахом перерабатывающей отрасли. Предприниматели требуют ввести запрет на вывоз отечественного сырья", - говорится в видео.


 
За прошлый год из собранных 750 тысяч тонн пшеницы экспортировано 550 тысяч тонн, а с начала года - уже 165 тысяч.
 

Нужно срочно закрыть вывоз зерна. Хотя бы до нового угрожая, а потом чтоб ввели пошлину (на экспорт. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY)", - говорит представитель Союза зернопереработчиков Павлодарской области Жанар Серимова.

 
По словам мукомолов, традиционные рынки они потеряли. Более того, вместо казахстанской муки на рынок заходит узбекская. Они уверены, если запретить вывоз казахстанской пшеницы, предприятия не будут простаивать, не будет сокращений и увольнений, а главное - они обеспечат внутренний рынок. А пошлины на зерно способствовали бы поддержке производителей.

Напомним, вчера после введения Россией запрета на экспорт зерна и сахара Минсельхоз Казахстана заявил, что обеспеченность внутреннего рынка продуктами находится на контроле.


 

Обеспеченность внутреннего рынка продуктами находится на контроле - МСХ РК

11.03.2022, 19:32 15946
Обеспеченность внутреннего рынка продуктами находится на контроле - МСХ РК
НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА - Министерство сельского хозяйства РК на системной основе проводит мониторинг обеспеченности внутреннего рынка продовольственными товарами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщалось ранее, вопрос продовольственной безопасности, а также бесперебойной работы сельхозформирований республики находится на постоянном контроле, сообщает пресс-служба МСХ.
 
По оперативным данным, всего по республике имеется запас порядка 1,5 млн тонн социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ), в том числе муки - 145,1 тысячи тонн, сахара - 47,6 тысячи тонн, риса - 40,2 тысячи тонн, макарон - 21,3 тысячи тонн и 1 млн тонн овощной продукции и др.
 
Производство продуктов питания не прекращается, запасы пополняются на системной основе. Имеется достаточно сырья для производства круп, муки, консервов и других товаров, а также достаточное поголовье скота для производства мясных и молочных продуктов.
 
На протяжении многих лет Казахстан занимает лидирующие позиции по производству и поставке зерна и муки на мировой рынок.
 
Согласно официальным данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, по состоянию на 1 февраля 2022 года запасы зерновых и зернобобовых культур по республике составляют 10 млн тонн.
 
Так, всего в наличии по республике имеется 8,1 млн тонн пшеницы (в том числе 6,7 млн тонн продовольственной и 0,3 млн тонн фуражной), 1,2 млн тонн ячменя, кукурузы на зерно - 157 тысяч тонн, ржи - 26 тысяч тонн.
 
Таким образом, республика в полной мере способна обеспечить потребность внутреннего рыка в зерне за счет собственного производства.
 
По данным местных исполнительных органов, по состоянию на 4 марта в наличии имеется 47,6 тысячи тонн сахара (в стабфондах - 3,7 тысячи тонн, на торговых объектах - 26,7 тысячи тонн, на предприятиях - 11,2 тысячи тонн, на складах - 5,8 тысячи тонн).
 
Вместе с тем решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 декабря 2021 года № 140 РК предоставлено право на ввоз сахара белого и сахара-сырца тростникового в объеме 250 тысяч тонн с применением тарифной льготы сроком до 31 августа 2022 года.
 
В настоящее время в реализацию решения Совета ЕЭК приказом министра сельского хозяйства РК утверждены правила и порядок распределения квот на ввоз сахара белого и сахара-сырца тростникового.
 

МИИР: пропускная способность морских портов Казахстана составляет 23,7 млн тонн грузов в год

11.03.2022, 15:10 20201
НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА - В Министерстве информации и инфраструктурного развития РК рассказали о пропускной способности морских портов Казахстана в связи с ситуацией вокруг Украины и возникающими из-за этого логистическими трудностями, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Пропускная способность морских портов Казахстана составляет 23,7 млн тонн грузов в год", - сообщили в ведомстве.

 
В министерстве подчеркнули, что казахстанским экспортерам предложено использование альтернативной возможности отправки грузов через казахстанские морские порты и далее по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.
 

Так, по итогам проведенных переговоров АО "Арселор Миттал Темиртау" выразило готовность переориентировать порядка 50 тысяч тонн металлопродукций на порт Актау с дальнейшей отправкой через Азербайджан и Грузию",- рассказали в ведомстве. 

 
В МИИР РК также дали информацию по пропускной способности каждого из морских портов:
 
  • порт Актау - 14,7 млн тонн (нефть - 9,5 млн, сухие грузы - 2,5 млн, зерновые - 0,7 млн, паромные грузы - 2 млн тонн);
  • порт Курык - 6 млн тонн (железнодорожный терминал - 4 млн, автотерминал - 2 млн);
  • Актауский морской северный терминал - 3 млн тонн (сухие грузы и зерновые по 1,5 млн тонн).

Также имеется возможность переориентации на морские порты РК до 18 млн тонн грузов", - заявили в МИИР.

 
Кроме того, казахстанские порты имеют следующие возможности единовременного хранения грузов:
 
  • порт Актау - 2,5 тысячи контейнеров, 25 тысяч тонн зерна, 220 тысяч генеральных грузов;
  • порт Курык - 250 грузовых автомобилей;
  • АМСТ - 6 тысяч контейнеров, 60 тысяч тонн зерна, 170 тысяч тонн генеральных грузов (штучных грузов и товаров, перевозимых в упаковке).
 

Необходимо в принудительном порядке отключать "серых" майнеров - Смаилов

11.03.2022, 14:56 20866
НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА - Вопросы товарообмена электроэнергией с Кыргызской Республикой и водообеспечения южных регионов Казахстана рассмотрены сегодня в правительстве на первом заседании Водного совета под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Совет нацелен на выработку рекомендаций и предложений по вопросам национальных приоритетов политики в области водного хозяйства, сообщает сайт премьер-министра.
 

В приоритете - обеспечение южных регионов Казахстана водными ресурсами. Социальное спокойствие и благополучие граждан является основной задачей правительства. Данный вопрос находится на особом контроле", - подчеркнул на заседании Смаилов.

 
Также на заседании Министерству энергетики РК поручено не допустить дефицита электроэнергии в Казахстане и применять жесткие меры в отношении "серого" майнинга.
 

Необходимо в принудительном порядке отключать "серых" майнеров", - заключил глава правительства.

 

Токаеву доложили о планах развития газовой отрасли РК

11.03.2022, 13:58 22051
Токаеву доложили о планах развития газовой отрасли РК
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА - Председатель правления АО "НК "QazaqGaz" Санжар Жаркешов сегодня на встрече с президентом Касым-Жомартом Токаевым доложил о текущей деятельности национальной газовой компании и о ходе исполнения поручений главы государства по приоритетному обеспечению товарным газом внутреннего рынка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Жаркешов доложил о разработке комплексного плана развития газовой отрасли. Данный план предусматривает расширение ресурсной базы и модернизацию газотранспортной инфраструктуры страны. Главе государства было доложено о реализации его поручений по повышению уровня прозрачности системы закупок, а также об изменениях в кадровой политике нацкомпании", - сообщает Акорда

 
В ходе встречи также были обсуждены антикризисные меры по преодолению рисков, связанных с меняющейся геополитической ситуацией.
 
По итогам встречи президент поддержал предложенные решения и дал ряд поручений, в том числе по организации полного аудита и обеспечению транспарентности в деятельности компании.
 

На Украине остались 1,5 тысячи казахстанских грузовых вагонов

11.03.2022, 12:36 23456
НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА - На территории Украины находятся порядка 1457 грузовых вагонов казахстанских собственников. Работа по их переадресации продолжается, рассказали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Для оперативного реагирования по данным вопросам открыта "горячая линия" при министерстве, КТЖ и портах Казахстана. Ведутся переговоры с заинтересованными сторонами", - проинформировали в пресс-службе МИИР.

 
По оперативным данным на 11 марта 2022 года, с Украины выехали 49 из 57 грузовых автотранспортных средств, принадлежащих казахстанским собственникам. Таким образом, на территории страны на данный момент остались восемь фур, в том числе четыре казахстанских грузовика с украинскими водителями.
 
В ведомстве также отметили, что на сегодняшний день морские порты Актау и Курык работают в штатном режиме. Простоя грузов нет.
 

Объемы добычи нефти выросли в Казахстане на 14% за год

11.03.2022, 11:19 24806
Объемы добычи нефти выросли в Казахстане на 14% за год
Фото: depositphotos
НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА - В январе текущего года в Казахстане добыли 6,7 млн тонн сырой нефти - сразу на 14,2% больше, чем годом ранее, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В региональном разрезе наибольший объем добычи традиционно пришелся на Атыраускую область: 4,6 млн тонн, плюс 23,4%. В тройку лидеров также вошли Мангистауская (1,4 млн тонн, плюс 0,5% за год) и Актюбинская (395,5 тыс. тонн) области, информирует energyprom.kz.
 

В ключевых регионах работают такие компании, как филиал "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н. В.", ТОО "Тенгизшевройл", АО "Эмбамунайгаз" (Атырауская область), АО "Каражанбасмунай", АО "Мангистаумунайгаз", ТОО "Каракудукмунай" (Мангистауская область) и другие" - рассказали аналитики.

 
В целом за январь-декабрь 2021 года предприятия добыли 73,7 млн тонн сырой нефти - на 1% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.
 
За январь–декабрь 2021 года Казахстан отправил на экспорт 65,7 млн тонн сырой нефти на сумму 31,1 млрд долларов США. Сокращение в натуральном выражении составило 6,9%, в денежном выражении, напротив, отмечен рост на 31,2%.
 
В страны СНГ отправлено всего 131,6 тыс. тонн сырой нефти на сумму 54,6 млн долларов США. Практически поровну этот объем разделили Россия и Узбекистан.
 
В страны, не входящие в СНГ, Казахстан экспортировал 65,6 млн тонн сырой нефти на сумму 31 млрд долларов США. Большая часть традиционно была отправлена в Италию: 17,9 млн тонн - на 8,9% меньше, чем годом ранее. В тройке лидеров также оказались Нидерланды и Франция. В ТОП-5 стран вошли Китай и Турция.
 

По итогам декабря 2021 года цены экспортных поставок сырой нефти и сырых нефтепродуктов, полученных из битуминозных минералов, выросли на 1,6% за месяц, сразу на 82,1% за год и в 2,2 раза к декабрю 2015 года. В годовой динамике цены для стран СНГ увеличились на 17,7%, а для стран, не входящих в состав СНГ, на 82,1%", - говорится в обзоре.

 
В целом за январь-декабрь 2021 года цены в секторе выросли на 53,1% относительно аналогичного периода 2020 года, отметили аналитики.
 
В рейтинге стран по суточной добыче нефти в 2022 году Казахстан занял 18-е место из 127. В среднем Казахстан добывает 1,7 млрд баррелей нефти в сутки. Лидеры рейтинга - США, Саудовская Аравия и Россия.
 
Среди стран СНГ Казахстан уступил только России. В Азербайджане добывается 843,5 млн баррелей нефти, в Туркменистане - 266,4 млн баррелей, в Узбекистане - 71,5 млн баррелей, в Беларуси - 32,6 млн баррелей, в Кыргызстане - 972 тыс. баррелей, в Таджикистане - 173 тыс. баррелей.
 

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