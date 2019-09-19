Сотрудники Ситуационного центра доначислили почти 80 млн тенге налогов и таможенных платежей

Нур-Султан. 18 сентября. Kazakhstan Today - Сотрудники Ситуационного центра, осуществляющие мониторинг и контроль за таможенными операциями в пунктах пропуска, доначислили почти 80 млн тенге налогов и таможенных платежей, передает Kazakhstan Today.

Напомним, Ситуационный центр ДТМ КГД осуществляет мониторинг за всеми пунктами пропуска, расположенными на казахстанском участке таможенной границы ЕАЭС, а также видеонаблюдение за таможенными операциями, проводимыми в складах временного хранения, размещенных в пунктах пропуска.

"В рамках проводимого анализа снимков ИДК с апреля по сентябрь сотрудниками Ситуационного центра проанализировано свыше 46,5 тыс. снимков ИДК, из них по 633 снимкам рекомендовано проставить штамп "ИДК под подозрением". Из 633 выявленных подозрений: по итогам досмотров выявлено 288 нарушений; доначислено таможенных платежей и налогов 79,5 млн тенге; возбуждено 43 дела об административных правонарушениях; сумма наложенных штрафов по делам об административных правонарушениях составила - 1,5 млн тенге", - сообщили в Комитете государственных доходов Минфина РК.

В результате просмотра 650 видеоматериалов по проведению таможенных досмотров выявлены 339 нарушений приказа МФ РК от 14 февраля 2018 года №188 "Об утверждении Правил таможенных досмотра и осмотра", по которым привлечено к ответственности 33 уполномоченных должностных лиц.

Как сообщили в комитете, центром 27 августа в рамках дистанционного мониторинга по итогам анализа снимков ИДК выявлены расхождения результатов сканирования товаров со сведениями, указанными в товаросопроводительных документах одного из ТОО. Товары перемещались на грузовой автомашине из КНР в Казахстан через пункт пропуска "Нур жолы" ДГД по Алматинской области. Согласно товаросопроводительным документам в автомашине находилось 61 наименование товаров: части двигателя внутреннего сгорания, запчастей автомобилей, искусственные цветы, фурнитура и т.д. Фактурная стоимость товаров составила 84 598 долларов США. При анализе рентген-снимка ИДК у сотрудника Ситуационного Центра вызвало подозрение на занижение объема налогоемких товаров. Центром в ДГД направлены Сведения по подозрениям на нарушение таможенного законодательства ЕАЭС и РК для проведения таможенного досмотра с полной выгрузкой автотранспортного средства, по итогам которого установлены незадекларированные товары народного потребления из КНР, по предварительным расчётам сумма причитающихся таможенных платежей и налогов составила свыше 4 млн тенге.

10 сентября 2019 года из Республики Узбекистан в Республику Казахстан завезены и оформлены по транзитной декларации по процедуре выпуск в свободное обращение, сельскохозяйственные продукты на пяти автомашинах марки МАН, "Вольво", "Мерседес", ДАФ. При анализе рентген-снимка ИДК у сотрудника Ситуационного Центра вызвало подозрение на несоответствие товаров. По вышеуказанным автомашинам был назначен таможенный досмотр, по результатам которого доначислено таможенных платежей и налогов свыше 612 тыс. тенге", - проинформировали в ведомстве.

Также 6 сентября 2019 года на пункте пропуска "Калжат" таможенного поста "Алтынколь" работниками Ситуационного Центра в рамках дистанционного мониторинга по итогам анализа снимков ИДК и проведенного таможенного досмотра выявлены незадекларированные товары, в том числе 3 рентген-аппарата для досмотра марки "BERG 6040", каждый рыночной стоимостью свыше $34 тыс., назначена экспертиза выявленных товаров, проводятся мероприятия по определению таможенной стоимости и неуплаченных таможенных платежей и налогов.

На сегодняшний день идет работа по укомплектованию Ситуационного центра кадровым составом, техническому оснащению, а также постепенному расширению функционала в целях повышения эффективности оперативного реагирования и управления в пунктах пропуска на границе.

В перспективе Центр будет наращивать свой потенциал как Ситуационно-аналитический центр с режимом работы по принципу "24/7" в отношении объектов и субъектов, подконтрольных органам госдоходов, с применением комплексно налоговых и таможенных рисков, а также и их дальнейшим анализом и контролем.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства