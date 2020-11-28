Совет директоров АО "КИК" продлил срок полномочий правления компании до 2023 года

"С участием российской компании Hevel реализован проект с использованием энергии солнца - построена солнечная электростанция "Нура" на 100 МВт, объект введен в марте этого года. Это крупнейший по мощности и вложенным средствам энергообъект, в который инвестировано почти 30 млрд тенге".