Совет директоров АО "КИК" продлил срок полномочий правления компании до 2023 года

Нур-Султан. 26 ноября. Kazakhstan Today - Решением совета директоров АО "ИО "Казахстанская ипотечная компания" (КИК) срок полномочий действующего состава правления компании продлен до 2023 года, передает Kazakhstan Today.
Членами правления в составе семи человек избраны: председатель правления Адиль Мухамеджанов, заместитель председателя правления Мажит Жусупов, заместитель председателя правления Асель Дыканбаева, заместитель председателя правления Аскарбек Усербаев, заместитель председателя правления Дулат Жарлыкапов, заместитель председателя правления Алтай Куздибаев, финансовый директор Бэлла Сагимкулова, сообщает пресс-служба компании.
Ранее решением единственного акционера компании - национального управляющего холдинга "Байтерек" - председателем правления сроком на три года избран Адиль Мухамеджанов.
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