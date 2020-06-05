Совет ЕЭК дополнил перечень товаров, беспошлинно ввозимых в ЕАЭС для борьбы с коронавирусом

Москва. 4 июня. Kazakhstan Today - Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) дополнил перечень товаров, беспошлинно ввозимых в ЕАЭС в целях борьбы с коронавирусной инфекцией, и одобрил снятие запрета на экспорт ряда изделий и материалов, передает Kazakhstan Today.
Совет Евразийской экономической комиссии в ходе заседания 3 июня принял решение на временной основе обнулить импортные пошлины на одноразовые средства индивидуальной защиты и отдельные виды товаров, используемые для производства лекарственных, дезинфицирующих средств и медицинских изделий. В список данной продукции вошли, в частности, ортофосфорная кислота, перекись водорода, полимерная пленка, одноразовые шапочки и так далее. Решение вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
Кроме того, Совет ЕЭК одобрил снятие запрета на вывоз с территории Евразийского экономического союза клеенки, ряда видов текстильных материалов, ваты, лейкопластырей и других изделий. Окончательное решение по этому поводу примет Коллегия ЕЭК.
Напомним, перечень товаров, ввозимых на таможенную территорию Союза беспошлинно в целях реализации государствами-членами мер, направленных на предупреждение и предотвращение распространения коронавирусной инфекции, определен решением Совета ЕЭК от 16 марта 2020 года. Соответствующая льгота предоставляется по 30 сентября текущего года. Кроме того, решением коллегии ЕЭК от 24 марта 2020 года до этого же срока установлен запрет на вывоз из ЕАЭС средств индивидуальной защиты, защитных и дезинфицирующих средств, продукции медицинского назначения и материалов.
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