Совет ЕЭК дополнил перечень товаров, беспошлинно ввозимых в ЕАЭС для борьбы с коронавирусом

Москва. 4 июня. Kazakhstan Today - Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) дополнил перечень товаров, беспошлинно ввозимых в ЕАЭС в целях борьбы с коронавирусной инфекцией, и одобрил снятие запрета на экспорт ряда изделий и материалов, передает Kazakhstan Today.

Совет Евразийской экономической комиссии в ходе заседания 3 июня принял решение на временной основе обнулить импортные пошлины на одноразовые средства индивидуальной защиты и отдельные виды товаров, используемые для производства лекарственных, дезинфицирующих средств и медицинских изделий. В список данной продукции вошли, в частности, ортофосфорная кислота, перекись водорода, полимерная пленка, одноразовые шапочки и так далее. Решение вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

Кроме того, Совет ЕЭК одобрил снятие запрета на вывоз с территории Евразийского экономического союза клеенки, ряда видов текстильных материалов, ваты, лейкопластырей и других изделий. Окончательное решение по этому поводу примет Коллегия ЕЭК.

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