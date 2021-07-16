Совет ЕЭК одобрил проект по формированию общего рынка органической сельхозпродукции ЕАЭС

МОСКВА. 15 ИЮЛЯ - На заседании совета Евразийской экономической комиссии одобрен проект дорожной карты по формированию общего рынка органической сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Принятие документа позволит сформировать необходимую базу для сотрудничества производителей стран Евразийского экономического союза в одном из самых перспективных и высокомаржинальных направлений агропромышленного производства, сообщает пресс-служба ЕЭК.

В мире наблюдается динамичный рост рынка органической продукции. Согласно опубликованным в этом году данным Научно-исследовательского института органического сельского хозяйства (FiBL), глобальный рынок оценивается более чем в 100 миллиардов евро.

Темпы развития такого производства в Евразийском экономическом союзе остаются не самыми высокими: доля задействованных в органическом сельском хозяйстве площадей не превышает 1% от общей пашни. Замедляет развитие этой отрасли в том числе отсутствие единого законодательства, следствием чего являются низкий уровень взаимной торговли и недостаточно развитый процесс кооперации между странами. Однако положительная динамика тоже прослеживается, и она может усилиться в результате унификации законодательства в странах Союза", - подчеркнул министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

Дорожная карта включает мероприятия по созданию в Евразийском экономическом союзе надлежащей системы регулирования рынка органической сельскохозяйственной продукции. Для достижения этой цели будет разработан проект международного договора, направленного на обеспечение свободного обращения этого вида продукции в ЕАЭС.

Проект дорожной карты также включает мероприятия по развитию сотрудничества комиссии с профильными международными организациями - Международной федерацией движений за органическое сельское хозяйство (IFOAM) и Научно-исследовательским институтом органического сельского хозяйства. Реализация экспортного потенциала Союза с выходом евразийских производителей на перспективные рынки третьих стран и увеличением экспортных поставок - один из приоритетов начатой работы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства