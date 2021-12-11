Совет ЕЭК принял решение по стабилизации рынка сахара в 2022 году

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МОСКВА. 10 ДЕКАБРЯ - Совет Евразийской экономической комиссии принял решение по стабилизации рынка сахара ЕАЭС в 2022 году, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Совет Евразийской экономической комиссии принял решение предоставить тарифную льготу в виде беспошлинного ввоза сахара в период по 31 августа 2022 года. От ввозной таможенной пошлины освобождается сахар, ввозимый в Армению в объеме не более 60 тысяч тонн, в Беларусь - в объеме не более 100 тысяч тонн, в Казахстан - в объеме не более 250 тысяч тонн, в Кыргызстан - в объеме не более 70 тысяч тонн, в Россию - в объеме не более 300 тысяч тонн, сообщает пресс-служба ЕЭК.

Сахар является социально значимым продовольственным товаром, и рост цен на него может отразиться на других продуктов питания. Согласно прогнозному балансу производства и потребления сахаросодержащей продукции, в ЕАЭС в предстоящий период возможно возникновение дефицита, в связи с чем и была принята новая мера таможенно-тарифного регулирования", - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Коллегия ЕЭК совместно с государствами Союза будет осуществлять мониторинг мировых и средних контрактных цен и фактического объема ввоза сахара с применением тарифной льготы, а также объем реализации на внутреннем рынке стран ЕАЭС. Результаты будут доложены Совету Комиссии за апрель 2022 года. При этом мониторинге ввоз с освобождением от уплаты таможенной пошлины может быть изменен на снижение уровня пошлины, установленной в соответствии с ЕТТ ЕАЭС.

Решение вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.