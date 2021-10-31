Совет ЕЭК утвердил технический регламент на мясо птицы

НУР-СУЛТАН. 30 ОКТЯБРЯ - Совет Евразийской экономической комиссии принял технический регламент "О безопасности мяса птицы и продукции его переработки", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Документ регламентирует обязательные требования к пищевой продукции животного происхождения. Он также устанавливает единые терминологию, правила идентификации, требования безопасности, требования к процессам производства, хранения, перевозки, реализации, утилизации и к маркировке", - сообщает пресс-служба ЕЭК.

В частности, техрегламент определяет:

- максимально допустимые уровни остаточного количества 50 ветеринарных лекарственных средств в продуктах убоя птицы;

- запрет на введение воды, ингредиентов и пищевых добавок (включая фосфаты) в процессе производства непереработанной продукции из мяса птицы;

- необходимость указывать в составе переработанной продукции из мяса птицы воду, в случае ее использования при любом способе добавления (маринады, рассолы с ингредиентами и добавками), а также мясо птицы механической обвалки;

- норматив массовой доли влаги, выделившейся при размораживании мяса птицы, который не должен превышать 4%;

- запрет на использование при производстве продукции из мяса птицы для питания детей фосфатов, усилителей вкуса и аромата, бензойной, сорбиновой кислот и их солей, сырья с ГМО и пестицидами;

- для показателей пищевой ценности продукции из мяса птицы (белок, жир, углеводы, калорийность) допустимы отклонения фактических значений от указанных в маркировке.

Оценка соответствия установлена в формах ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов убоя птицы, декларирования соответствия продукции из мяса птицы (включая полуфабрикаты), государственной регистрации продукции для детского питания.

Технический регламент вступает в силу с 1 января 2023 года.

На заседании ЕЭК также обновил технический регламент на сельскохозяйственные и лесохозяйственные трактора в ЕАЭС, принял ряд решений по вопросам таможенно-тарифного регулирования, утвердил план мероприятий по отмене роуминга в странах ЕАЭС, а также сроки введения обязательной маркировки упакованной воды в ЕАЭС.

Так, было решено, что государства-члены самостоятельно определяют дату введения и порядок маркировки воды и не позднее чем за шесть месяцев уведомляют об этом ЕЭК. При этом запрет на ввод в оборот немаркированной продукции не может быть введен ранее сроков, установленных в перечне товаров, подлежащих маркировке:

- с 1 декабря 2021 года - для газированных и негазированных природных минеральных питьевых вод;

- с 1 марта 2022 года - для прочих газированных и негазированных минеральных питьевых и прочих питьевых вод.

Совет ЕЭК также поддержал инициативу России о начале работы над упрощением таможенного администрирования продукции морского промысла, добытой или произведенной судами государств Союза в исключительной экономической зоне или открытом море.

Следующее заседание ЕЭК пройдет 18-19 ноября в Ереване. Главы правительств стран ЕАЭС рассмотрят план мероприятий по сырьевому обеспечению металлургических предприятий ЕАЭС, план мероприятий по повышению уровня обеспеченности государств Союза стратегически важными лекарственными препаратами и фармацевтическими субстанциями для медицинского применения, производство которых должно быть обеспечено в ЕАЭС.

Также в повестке - вопросы о состоянии взаимной торговли между странами ЕАЭС, о совместных прогнозах развития агропромышленного комплекса, о ходе работы над Соглашением о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок и другие.