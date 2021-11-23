Совместный с "Татнефтью" шинный завод оснастят современным оборудованием

Фото: tatneft.ru

САРАНЬ. 22 НОЯБРЯ - Дочернее предприятие ПАО "Татнефть" имени В. Д. Шашина в Казахстане "KamaTyresKZ" и АО "Фонд развития промышленности" заключили договор финансового лизинга, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба "Татнефть", лизинговая сделка позволит приобрести современное автоматизированное оборудование для производства шин для завода в Сарани Карагандинской области.

Проектом предусмотрена закупка оборудования ведущих мировых производителей, среди которых MESNAC, KONSTRUKTA, Vipo, PROZAX, Comerio Ercole, NAKATA ENGINEERING и другие. Первые поставки оборудования на строительную площадку начнутся в I квартале 2022 года.

В настоящее время на строительной площадке будущего завода ведется обустройство фундаментов, монтаж железобетонных и металлических конструкций главного производственного корпуса. Запуск производства, на котором будет создано свыше тысячи рабочих мест, запланирован на конец 2022 года.

Продукция нового завода мощностью 3 млн легковых и легкогрузовых шин и 0,5 млн цельнометаллокордных грузовых шин в год будет направляться на первичную комплектацию автомобилей, производимых в Казахстане, вторичный рынок, а также на экспорт в страны ближнего зарубежья.

Мы признательны руководству Фонда развития промышленности Казахстана за конструктивный партнерский подход к процессу подготовки лизинговой сделки. Благодаря таким институтам развития в Казахстане возможна реализация самых сложных и амбициозных проектов", - отметил Александр Смышляев, директор KamaTyresKZ.

Проект реализует ТОО "KamaTyresKZ" - совместное предприятие АО "Группа компаний "Аллюр" и ПАО "Татнефть". Производственная мощность завода на первом этапе составит 3,5 млн многопрофильных шин ежегодно с доведением в последующем до 9 млн шин в год.

Завод позволит повысить уровень локализации автомобильного производства РК и обеспечить импортозамещение шин. При этом 40% продукции планируется экспортировать. Реализация проекта запланирована на конец 2022 года. Общий объем инвестиций составит 125 млрд тенге.