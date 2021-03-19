Создателя суицидальной группы в соцсети осудили в Арыси

Арысь. 18 марта. Kazakhstan Today - В Арыси осудили создателя суицидальной группы "Вконтакте", сообщили в пресс-службе Туркестанского областного суда, передает Kazakhstan Today.

Приговор вынесен мужчине за попытку довести несовершеннолетнего до самоубийства путем угроз, посредством использования Интернета. Он был признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса: части 3 статьи 24 и части 3 статьи 105 УК РК, сообщает портал vera.kz

В суде выяснилось, что подозреваемый создал в социальной сети "Вконтакте" группу смерти. Он запустил суицидальную игру "Зеленый кот" и придумал 21 шаг. По мере выполнения такого количества заданий подростки должны были наносить себе различные увечья, в том числе подвергаться психологическому воздействию. Все должно было завершиться 21-м шагом, когда дети совершали бы самоубийства.

14 мая 2020 года подсудимый вовлек в свою игру несовершеннолетнюю жительницу ВКО. 14-летняя девочка присоединилась к играющим через мессенджер "WhatsApp". Когда преступление выявили представители правоохранительных органов, девушка уже выполнила 12 заданий из 21. Вина подсудимого доказана его признательными показаниями, показаниями потерпевшей, свидетелей, заключениями экспертиз, результатами негласных следственных действий", - сообщили в пресс-службе суда.

Санкция части 3 статьи 105 УК РК (Доведение до самоубийств) предусматривает наказание от 3 до 8 лет лишения свободы. Согласно требованиям закона (отсутствие в обвинительном акте отягчающих обстоятельств, совершение покушения на преступление) наказание не может превышать 4 года.

Приговором суда создатель "Зеленого кота" признан виновным и получил 4 года лишения свободы с отбываем наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Приговор в законную силу еще не вступил.

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