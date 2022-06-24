Сразу на 57% за год подорожали яблоки для жителей Алматы

АЛМАТЫ. 23 ИЮНЯ - По итогам мая текущего года стоимость яблок для казахстанцев подскочила сразу на 28,5% за год, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Несмотря на популярность яблок у казахстанцев и всевозможную "яблочную" символику южной столицы страны, города Алматы, Казахстан не относится к странам с дешевыми яблоками. Более того, самые высокие показатели роста цен отмечены как раз в Алматы (сразу на 56,9% за год) и Алматинской области (на 47,3%), информирует energyprom.kz

Отмечается, что в рейтинге стран с самыми дешевыми яблоками Казахстан занял лишь 19-е место из 104, разделив его с Беларусью. По данным на 21 июня текущего года, килограмм яблок в РК стоил 1,22 доллара США.

Лучшие показатели в рейтинге у Молдовы (0,62 доллара США за килограмм яблок), Украины (0,65 доллара США) и Турции (0,68 доллара США). Дороже всего среди стран, вошедших в рейтинг, яблоки стоили в Южной Корее (6,17 доллара США за килограмм).

Среди стран СНГ дороже, чем в РК, яблоки стоили в Узбекистане (1,29 доллара США за килограмм) и России (2,18 доллара США).

В среднем по стране килограмм яблок обходился жителям и гостям страны в 619 тенге за килограмм. Самыми "дорогими" крупными городами стали Актау (792 тенге за килограмм яблок в мае текущего года), Усть-Каменогорск (745 тенге) и столица Нур-Султан (711 тенге). Самые приятные цены отмечены в Кызылорде (514 тенге за килограмм), Актобе (528 тенге) и Кокшетау (531 тенге).

За четыре месяца текущего года в РК завезли 47,5 тысячи тонн яблок, груш и айвы - на 0,5% больше, чем годом ранее. В деньгах импорт в секторе достиг 22 млн долларов США - на 3,5% больше, чем год назад. В целом за двенадцать месяцев 2021 года импорт составил почти 116 тонн яблок, груш и айвы на 50,3 млн долларов США", - отмечают аналитики.

Экспорт же в секторе в текущем году пренебрежительно мал. Так, за январь-апрель текущего года импорт превышал экспорт в 94,4 раза в тоннах и в 75 раз в деньгах. А по итогам января-декабря 2021 года импорт обогнал экспорт в 20,2 раза в тоннах и в 17,2 раза в деньгах.

Согласно данным, при годовом импорте фруктов в секторе в 116 тысяч тонн валовой сбор непосредственно яблок составил в 2021 году 262,8 тысячи тонн - почти столько же, сколько и в 2020-м. Урожайность незначительно снизилась - на 0,4%, до 8,1 тонны с гектара.

За пять лет валовой сбор яблок увеличился на 39,7%, за десять - в 2,3 раза, за двадцать - в 2,5 раза. Урожайность же за пять лет выросла на 15%, за десять - на 56,6%, а за двадцать лет - почти втрое", - отмечают аналитики.