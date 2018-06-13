Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
13 июня 2018
  • 19
  • :
  • 57
Новости регионов
31º Преимущественно облачно
днем 35º    ночью 24º
17:00
.
Aнонс

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 335,67 тенге за доллар13.06.2018
Экономика  16:10

Алматы. 13 июня. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в среду по сравнению со вторником понизился на 1,17 тенге, до 335,67 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

"Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 335,67 тенге за доллар (+1,17 тенге), суммарный объем торгов - 172 100 тыс. USD (+100 700 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.

Также отмечается, что средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,3327 тенге за рубль, суммарный объем торгов - 48 500 тыс. рублей.
Просмотров: 2001
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   экономика
13.06.2018   16:10
Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 335,67 тенге за доллар
13.06.2018   13:33
В развитии туризма и расширении образовательных программ заинтересована Россия в сотрудничестве с Алматы
13.06.2018   13:08
Представителей бизнеса включат в состав Совета по управлению фондом "Самрук-Казына" вместо главы Нацбанка и министров
13.06.2018   11:38
Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE понизился до 335,27 тенге за доллар
12.06.2018   15:56
Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 334,50 тенге за доллар
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today