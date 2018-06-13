Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 335,67 тенге за доллар

Алматы. 13 июня. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в среду по сравнению со вторником понизился на 1,17 тенге, до 335,67 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

"Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 335,67 тенге за доллар (+1,17 тенге), суммарный объем торгов - 172 100 тыс. USD (+100 700 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.

Также отмечается, что средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,3327 тенге за рубль, суммарный объем торгов - 48 500 тыс. рублей.

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