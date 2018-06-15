Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 336,39 тенге за доллар

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Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 336,39 тенге за доллар15.06.2018
Экономика  16:03

Алматы. 15 июня. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в пятницу по сравнению с четвергом понизился на 0,40 тенге, до 336,39 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

"Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 336,39 тенге за доллар (+0,40 тенге), суммарный объем торгов - 155 350 тыс. USD (+40 450 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.

Также отмечается, что средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,3785 тенге за рубль (+0,0028 тенге), суммарный объем торгов - 53 000 тыс. рублей (-2 500 тыс. рублей).

В торгах приняли участие 24 банка.
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