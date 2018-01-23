Средневзвешенный курс тенге на KASE по итогам утренней и дневной сессий понизился до 324,65 тенге за доллар

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Средневзвешенный курс тенге на KASE по итогам утренней и дневной сессий понизился до 324,65 тенге за доллар22.01.2018
Экономика  15:52

Алматы. 22 января. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по отношению к доллару США по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в понедельник по сравнению с пятницей понизился на 0,38 тенге и составил 324,65 тенге за $1, передаёт Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 324,65 тенге за доллар (+0,38 тенге), суммарный объём торгов - 195 150 тыс. USD (-135 800 тыс. USD), сообщает KASE.


Как сообщалось ранее, в январе 2016 года Нацбанк Казахстана изменил правила установления официального курса тенге к доллару. С 5 января 2016 года официальный курс национальной валюты к доллару США будет складываться следующим образом: средневзвешенный биржевой курс национальной валюты к доллару США, сложившийся по состоянию на 15.30 астанинского времени по итогам двух сессий фондовой биржи - утренней (основной) и дневной (дополнительной), устанавливается как официальный курс национальной валюты к доллару США на следующий рабочий день за днем проведения торгов.
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