Средневзвешенный курс тенге на KASE по итогам утренней и дневной сессий повысился до 311,58 тенге за доллар

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Средневзвешенный курс тенге на KASE по итогам утренней и дневной сессий повысился до 311,58 тенге за доллар25.04.2017
Экономика  16:06

Астана. 25 апреля. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по отношению к доллару США по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) во вторник по сравнению с понедельником повысился на 0,31 тенге и составил 311,58 тенге за $1.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 311,58 тенге за доллар (-0,31 тенге), суммарный объем торгов - 150 750 тыс. USD (-129 200 тыс. USD), передает Kazakhstan Today.

Как сообщалось ранее, в январе 2016 года Нацбанк Казахстана изменил правила установления официального курса тенге к доллару. С 5 января 2016 года официальный курс национальной валюты к доллару США будет складываться следующим образом: средневзвешенный биржевой курс национальной валюты к доллару США, сложившийся по состоянию на 15.30 астанинского времени по итогам двух сессий фондовой биржи - утренней (основной) и дневной (дополнительной), устанавливается как официальный курс национальной валюты к доллару США на следующий рабочий день за днем проведения торгов.
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