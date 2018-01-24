Средневзвешенный курс тенге на KASE по итогам утренней и дневной сессий повысился до 323,20 тенге за доллар

Алматы. 23 января. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по отношению к доллару США по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) во вторник по сравнению с понедельником укрепился на 1,45 тенге и составил 323,20 тенге за $1, передаёт Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 323,20 тенге за доллар (-1,45 тенге), суммарный объём торгов - 179 650 тыс. USD (-15 500 тыс. USD), сообщает KASE.

Как сообщалось ранее, в январе 2016 года Нацбанк Казахстана изменил правила установления официального курса тенге к доллару. С 5 января 2016 года официальный курс национальной валюты к доллару США будет складываться следующим образом: средневзвешенный биржевой курс национальной валюты к доллару США, сложившийся по состоянию на 15.30 астанинского времени по итогам двух сессий фондовой биржи - утренней (основной) и дневной (дополнительной), устанавливается как официальный курс национальной валюты к доллару США на следующий рабочий день за днем проведения торгов.

Просмотров: 5437