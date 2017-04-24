Средневзвешенный курс тенге на KASE по итогам утренней и дневной сессий составил 311,89 тенге за доллар

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Средневзвешенный курс тенге на KASE по итогам утренней и дневной сессий составил 311,89 тенге за доллар24.04.2017
Экономика  16:22

Алматы. 24 апреля. Kazakhstan Today - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, сообщается на сайте биржи.

По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 311,68 тенге за доллар США при объеме торгов 105 700 тыс. долларов США, говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 338,80 тенге за евро при объеме торгов 100 тыс. евро;

Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,5818 тенге за рубль при объеме торгов 48 000 тыс. рублей.

Также сообщается, что средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 311,89 тенге за доллар (-0,85 тенге), суммарный объем торгов - 279 950 тыс. USD (+130 600 тыс. USD).

В торгах приняли участие 25 банков.
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