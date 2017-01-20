Средневзвешенный курс тенге на KASE по итогам утренней и дневной сессий составил 331,87 тенге за доллар

Алматы. 20 января. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по отношению к доллару США по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в пятницу по сравнению с четвергом снизился на 0,79 тенге и составил 331,87 тенге за $1, сообщает KASE.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 331,87 тенге за доллар (+0,79 тенге), суммарный объем торгов - 75 050 тыс. USD (-33 950 тыс. USD), передает Kazakhstan Today.

По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 332,05 тенге за доллар США при объеме торгов 44 900 тыс. долларов США; по доллару США с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; по евро с расчетами T+0, T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; по евро с расчетами T+0, T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,5744 тенге за рубль при объеме торгов 52 000 тыс. рублей.

Как сообщалось ранее, в январе 2016 года Нацбанк Казахстана изменил правила установления официального курса тенге к доллару. С 5 января 2016 года официальный курс национальной валюты к доллару США будет складываться следующим образом: средневзвешенный биржевой курс национальной валюты к доллару США, сложившийся по состоянию на 15.30 астанинского времени по итогам двух сессий фондовой биржи - утренней (основной) и дневной (дополнительной) - устанавливается как официальный курс национальной валюты к доллару США на следующий рабочий день за днем проведения торгов.

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