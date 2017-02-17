Средневзвешенный курс тенге на KASE по итогам утренней и дневной сессий укрепился до 318,61 тенге за доллар

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Средневзвешенный курс тенге на KASE по итогам утренней и дневной сессий укрепился до 318,61 тенге за доллар17.02.2017
Экономика  15:54

Астана. 17 февраля. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по отношению к доллару США по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в пятницу по сравнению с четвергом повысился на 0,81 тенге и составил 318,61 тенге за $1.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 318,61 тенге за доллар (-0,81), суммарный объем торгов - 120 000 тыс. USD (+2 600 тыс.), передает Kazakhstan Today.


Как сообщалось ранее, в январе 2016 года Нацбанк Казахстана изменил правила установления официального курса тенге к доллару. С 5 января 2016 года официальный курс национальной валюты к доллару США будет складываться следующим образом: средневзвешенный биржевой курс национальной валюты к доллару США, сложившийся по состоянию на 15.30 астанинского времени по итогам двух сессий фондовой биржи - утренней (основной) и дневной (дополнительной), устанавливается как официальный курс национальной валюты к доллару США на следующий рабочий день за днем проведения торгов.
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