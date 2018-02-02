Средневзвешенный курс тенге на KASE по итогам утренней и дневной сессий укрепился до 321,62 тенге за доллар

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Средневзвешенный курс тенге на KASE по итогам утренней и дневной сессий укрепился до 321,62 тенге за доллар02.02.2018
Экономика  15:58

Алматы. 2 февраля. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по отношению к доллару США по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в пятницу по сравнению с четвергом повысился на 1,11 тенге и составил 321,62 тенге за $1, передаёт Kazakhstan Today.


Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 321,62 тенге за доллар (-1,11 тенге), суммарный объём торгов - 122 200 тыс. USD (+42 950 тыс. USD), сообщает KASE.

Как сообщалось ранее, в январе 2016 года Нацбанк Казахстана изменил правила установления официального курса тенге к доллару. С 5 января 2016 года официальный курс национальной валюты к доллару США будет складываться следующим образом: средневзвешенный биржевой курс национальной валюты к доллару США, сложившийся по состоянию на 15.30 астанинского времени по итогам двух сессий фондовой биржи - утренней (основной) и дневной (дополнительной), устанавливается как официальный курс национальной валюты к доллару США на следующий рабочий день за днем проведения торгов.
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