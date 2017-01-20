Средневзвешенный курс тенге на KASE составил 331,59 тенге за доллар

Алматы. 20 января. Kazakhstan Today - По итогам утренней торговой сессии на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс тенге составил 331,59 тенге за доллар, сообщается на официальном сайте биржи.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 331,59 тенге за доллар (+0,51 тенге), объем торгов - 30 150 тыс. USD (-10 650 тыс. USD), говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.

В торгах приняли участие 19 членов валютного рынка KASE.

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