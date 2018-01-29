Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE понизился до 322,25 тенге за доллар

Алматы. 29 января. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге понизился и составил 322,25 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.
"Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 322,25 тенге за доллар (+1,59 тенге), объем торгов - 70 250 тыс. USD (+13 450 тыс. USD)", - говорится в сообщении биржи.
В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE.
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