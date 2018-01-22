Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE понизился до 324,93 тенге за доллар

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Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE понизился до 324,93 тенге за доллар22.01.2018
  • Фото: m.vesti
Экономика  11:23

Алматы. 22 января. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге понизился до 324,93 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

"Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 324,93 тенге за доллар (+0,66 тенге), объем торгов - 113 550 тыс. USD (-76 350 тыс. USD)", - говорится в сообщении биржи.

В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE.
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