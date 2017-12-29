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Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE понизился до 332,00 тенге за доллар29.12.2017
Экономика  11:24

Алматы. 29 декабря. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) понизился до 332,00 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

"Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 332,00 тенге за доллар (+0,69 тенге), объем торгов - 123 450 тыс. USD (-6 150 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.

В торгах приняли участие 23 члена валютного рынка KASE.
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Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE понизился до 332,00 тенге за доллар
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