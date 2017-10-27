Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE понизился до 333,71 тенге за доллар

Алматы. 26 октября. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) понизился до 333,71 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.
"Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 333,71 тенге за доллар (+0,77 тенге), объем торгов - 47 850 тыс. USD (-72 900 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.
В торгах приняли участие 23 члена валютного рынка KASE.
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