Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE понизился до 333,71 тенге за доллар

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Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE понизился до 333,71 тенге за доллар26.10.2017
Экономика  11:19

Алматы. 26 октября. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) понизился до 333,71 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.


"Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 333,71 тенге за доллар (+0,77 тенге), объем торгов - 47 850 тыс. USD (-72 900 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.

В торгах приняли участие 23 члена валютного рынка KASE.
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