Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE понизился до 334,17 тенге за доллар

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Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE понизился до 334,17 тенге за доллар27.10.2017
Экономика  11:29

Алматы. 27 октября. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге понизился и составил 334,17 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

"Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 334,17 тенге за доллар (+0,30 тенге), объем торгов - 40 950 тыс. USD (-6 900 тыс. USD)", - говорится в сообщении биржи.

В торгах приняли участие 24 члена валютного рынка KASE.
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