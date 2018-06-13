Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE понизился до 335,27 тенге за доллар

Алматы. 13 июня. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге понизился до 335,27 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

"По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 335,27 тенге за доллар (+0,77 тенге), объем торгов - 58 200 тыс. USD (+21 500 тыс. USD)", - говорится в сообщении биржи.

Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге составил 5,3320 тенге за рубль, объем торгов - 25 000 тыс. рублей.

В торгах приняли участие 22 члена валютного рынка KASE.

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