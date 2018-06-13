Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
13 июня 2018
  • 14
  • :
  • 50
Новости регионов
31º Преимущественно ясно
днем 32º    ночью 24º
17:00
.
Aнонс

Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE понизился до 335,27 тенге за доллар13.06.2018
Экономика  11:38

Алматы. 13 июня. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге понизился до 335,27 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

"По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 335,27 тенге за доллар (+0,77 тенге), объем торгов - 58 200 тыс. USD (+21 500 тыс. USD)", - говорится в сообщении биржи.


Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге составил 5,3320 тенге за рубль, объем торгов - 25 000 тыс. рублей.

В торгах приняли участие 22 члена валютного рынка KASE.
Просмотров: 3365
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   экономика
13.06.2018   11:38
Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE понизился до 335,27 тенге за доллар
12.06.2018   15:56
Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 334,50 тенге за доллар
12.06.2018   15:01
Фото: Informburo.kz
На кредитование программы 7-20-25 БВУ в 2018 году получат 200 млрд тенге
12.06.2018   14:22
В Карагандинской области на микрокредитование бизнеса в 2018 году выделят 5,7 млрд тенге
12.06.2018   13:37
Казахстан и Канада договорились о сотрудничестве в космической промышленности
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today