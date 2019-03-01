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Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE понизился до 370,30 тенге за доллар

26.11.2018, 11:33 6789
Алматы. 26 ноября. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге понизился до 370,30 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 370,30 тенге за доллар (+4,25 тенге), объем торгов - 22 250 тыс. USD (-142 800 тыс. USD)", - говорится в сообщении биржи.


В торгах приняли участие 15 банков.

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