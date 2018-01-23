Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE повысился до 323,42 тенге за доллар

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Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE повысился до 323,42 тенге за доллар23.01.2018
Экономика  11:29

Алматы. 23 января. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге повысился до 323,42 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

"Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 323,42 тенге за доллар (-1,23 тенге), объем торгов - 96 400 тыс. USD (-17 150 тыс. USD)", - говорится в сообщении биржи.
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