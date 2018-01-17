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Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE повысился до 327,40 тенге за доллар17.01.2018
Экономика  11:34

Алматы. 17 января. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге повысился до 327,40 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

"Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 327,40 тенге за доллар (-0,49 тенге), объем торгов - 105 150 тыс. USD (-107 450 тыс. USD)", - сообщили на бирже.

В торгах приняли участие 22 члена валютного рынка KASE.
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