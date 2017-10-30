Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE повысился до 334,07 тенге за доллар

Алматы. 30 октября. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге укрепился до 334,07 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

"Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 334,07 тенге за доллар (-0,33 тенге), объем торгов - 26 300 тыс. USD (-14 650 тыс. USD)", - говорится в сообщении биржи.

В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE.

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