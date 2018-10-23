Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE повысился до 360,86 тенге за доллар

Алматы. 23 октября. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) во вторник повысился до 360,86 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

"По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 360,86 тенге за доллар (-4,63 тенге), объем торгов - 224 100 тыс. USD (+205 500 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.

В торгах приняли участие 22 банка.

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