Алматы. 15 августа. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге повысился до 362,18 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

"Cредневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 362,18 тенге за доллар (-1,10 тенге), объем торгов - 45 300 тыс. USD (-18 500 тыс. USD)", - указывается в сообщении.

В торгах приняли участие 22 члена валютного рынка KASE.

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