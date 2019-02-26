Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE повысился до 369,05 тенге за доллар

Алматы. 10 октября. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) в среду повысился до 369,05 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.





По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 369,05 тенге за доллар (-3,12 тенге), объем торгов - 34 850 тыс. USD (+3 250 тыс. USD), сообщается на сайте биржи.





В торгах приняли участие 18 банков.





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