Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE повысился до 372,51 тенге за доллар

Алматы. 8 января. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге повысился до 372,51 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.
По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 372,51 тенге за доллар (-5,61 тенге), объем торгов - 33 550 тыс. USD (-13 550 тыс. USD)", - говорится в сообщении биржи.
В торгах приняли участие 19 банков.
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