Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE повысился до 379,15 тенге за доллар

Алматы. 4 января. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге повысился до 379,15 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.
По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 379,15 тенге за доллар (-2,23 тенге), объем торгов - 47 100 тыс. USD (+16 600 тыс. USD)", - говорится в сообщении биржи.
В торгах приняли участие 20 банков.
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